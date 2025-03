Emploi. Recrutement dans la Manche : devenez policier adjoint et travaillez près de chez vous

Dans la Manche, la police nationale recrute. Elle recherche des policiers adjoints. Il s'agit de policiers contractuels qui ont un contrat de trois ans, renouvelable une fois. Pour postuler, il faut avoir entre 18 et 30 ans. Il existe une nouveauté cette année dans le recrutement : il est fait au niveau départemental. L'affectation se fera aussi dans la Manche par la suite. Un recrutement local qui a des avantages.

Bien-être et agilité

"Ça leur permet de mettre un premier pied dans la police nationale et de rester dans un premier temps auprès de leurs proches. Economiquement, ce n'est pas anodin non plus de pouvoir être affecté dans son territoire", estime le commandant Barbara Klisnick, chef d'état-major de la police nationale dans la Manche. Elle assure que les jeunes recrues se sentent aussi mieux dans les lieux où elles sont affectées. "Ça leur donne une forme de bien-être à la base et cela leur procure aussi une certaine agilité dans les missions", affirme-t-elle. Elle note aussi que les recrues connaissent mieux le territoire et ont un réseau.

Pour les missions, après 18 semaines de formation, les policiers adjoints sont sur la voie publique, peuvent faire la circulation, être à la police aux frontières, participer aux opérations tranquillité vacances, ou aux interventions de police secours. Ils peuvent ensuite postuler à des concours internes pour devenir fonctionnaire de police.

Les inscriptions ont lieu jusqu'au 11 avril pour des épreuves écrites et sportives le 12 mai et un oral en juin. Les inscriptions se déroulent sur le site de la police nationale. Le salaire est de 1 488€ net par mois.

