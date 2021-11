Agneaux. Manche : la première formation bac pro des métiers de la sécurité fait le plein

: Undefined offset: 1 inon line

Les métiers liés à la sécurité et aux secours connaissent un véritable engouement après les attentats perpétrés en France ces derniers mois.

Des métiers sanctionnés aujourd'hui par des diplômes, comme ce bac pro des métiers de la sécurité, dispensé dans le Calvados, dans l'Orne et depuis septembre 2017 dans la Manche, à l'Institut d'Agneaux (Manche).

Mardi 7 novembre 2017, le préfet de la Manche, Jean-Marc Sabathé, est venu rencontrer ces jeunes, de futurs policiers gendarmes ou sapeurs-pompiers, de plus en plus nombreux à s'engager pour les autres, en particuliers depuis les attentats de novembre 2015 à Paris. "Ces images ont suscité des vocations. Je ne dis pas que c'est un effet positif. Il ne peut pas y avoir d'effet positif à ce genre d'événement mais en tout cas il y a très certainement eu une prise de conscience de l'ensemble de la nation, notamment des plus jeunes", explique-t-il. "C'est une volonté du sursaut, de continuer à vivre."

Enzo et Maëva, 15 ans tous les deux, veulent devenir gendarme. "C'est une filière qui n'est pas beaucoup proposée dans la région. Cela apporte beaucoup car il y a 50% de matières professionnelles : secours à la personne, prévention santé environnement, économie et droit etc.", indique le premier. "Je viens pour apprendre davantage sur le métier que je veux faire plus tard : gendarme motorisé. Faire ce bac pro permet d'apprendre plus, notamment grâce aux stages qu'on va faire. C'est important.", poursuit la seconde.

Preuve de cet engouement pour les jeunes aux métiers de la sécurité, l'Institut d'Agneaux a reçu 80 dossiers pour seulement 24 places.