JO 2024. Flamme olympique dans la Manche : une sécurité hors du commun

Vendredi 31 mai, la flamme olympique partira de Cherbourg et traversera le département avant d'atteindre le Mont Saint-Michel, où la cérémonie du Chaudron aura lieu dans la soirée. Un public important est attendu tout au long du parcours et spécialement au niveau de la Merveille. Pour assurer la sécurité des habitants et des porteurs de la flamme, plus de 1 000 effectifs de sécurité seront déployés le long du parcours dont 600 au Mont.

Des moyens spéciaux engagés

Pour que l'événement se passe dans les meilleures conditions, plusieurs arrêtés préfectoraux ont été mis en place le temps de celui-ci. Ils interdisent notamment le survol de drones sur le parcours de la flamme, le transport d'armes, de munitions et d'articles pyrotechniques. La police et la gendarmerie seront mobilisées ainsi que l'armée de terre, des militaires du GIGN et les sapeurs-pompiers. "Nous engagerons aussi des moyens spéciaux comme la brigade nautique ou notre équipe aérienne avec ses drones", explique le colonel Sébastien Lesage, commandant du groupement de gendarmerie de la Manche.

Des consignes aussi pour le public

Une foule importante est attendue par endroits. Quelques précautions sont à prendre pour que tout se passe le plus sereinement possible. "Pour éviter les mouvements de foule, nous demandons aux spectateurs de ne pas suivre le porteur de la flamme", déclare le préfet de la Manche Xavier Brunetière. En arrivant sur les sites des événements, le public pourra être soumis à des fouilles de sac ou des vérifications d'identité. "Nous recommandons aux habitants de venir bien en avance. Les abords des villes traversées seront bloqués au moins une demi-heure avant le passage de la flamme", précise le colonel Lesage, mais "l'idée est avant tout de conserver un aspect festif tout au long de ce parcours".

Le colonel Sébastien Lesage donne quelques instructions pour ceux qui assisteront au passage de la flamme :