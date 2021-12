Saint-lô. Les métiers de la défense et de la sécurité toujours plébiscités par les jeunes du centre Manche

Plus de 2 000 jeunes lycéens de 1ère et de Terminale du centre Manche se sont retrouvés vendredi 13 janvier 2017 au parc des expos de Saint-Lô (Manche) pour le traditionnel forum Carrières et Formations, qui permet d'aider ces futurs bacheliers dans l'élaboration de leur projet d'avenir.

350 professionnels étaient rassemblés et les carrières liées à la sécurité et à la défense : police, gendarmerie et armée sont une nouvelle fois plébiscitées par ces jeunes rencontrés sur place.

Parmi les autres secteurs préférés des jeunes Manchois, les métiers liés à la communication, le paramédical et les métiers liés à l'agriculture et à la nature.