Prison de Condé-sur-Sarthe. Prise d'otage de surveillants : un exercice pour se préparer à l'arrivée de 100 narcotrafiquants

Sécurité. Une prise d'otage de surveillants pénitentiaires a été simulée, vendredi 3 octobre, au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. Plus de 150 personnes étaient mobilisées pour se préparer à l'arrivée des 100 narcotrafiquants, mercredi 15 octobre.

Publié le 03/10/2025 à 17h05 - Par Simon Lebaron
Un exercice de sécurité a été réalisé au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, vendredi 3 octobre. - Illustration

Le ministre de la Justice se prépare à ouvrir un quartier de lutte contre la criminalité organisée, attendu au 15 octobre, au sein du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe (Orne). Un important exercice de sécurité s'est déroulé vendredi 3 octobre dans l'établissement pour permettre à tous les services de se préparer à l'arrivée de 100 narcotrafiquants parmi les plus dangereux de France.

Le RAID a été mobilisé

Une prise d'otage de surveillants pénitentiaires a été simulée dans le cadre de cet exercice. Ce dernier visait à tester les procédures d'intervention au sein de ce nouveau quartier de détention : chaîne d'alerte, protocole d'intervention et d'évacuations, sécurisation globale du secteur, gestion de crise interne.

Au total, plus de 150 personnes ont été mobilisées, parmi les effectifs du parquet d'Alençon, de l'administration pénitentiaire dont l'équipe régionale d'intervention et de sécurité (ERIS), de la police nationale dont le RAID, de la gendarmerie dont des militaires du PSIG (Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie), des sapeurs-pompiers et du Samu.

Le préfet de l'Orne, Hervé Tourmente, a salué la bonne coordination entre les différentes parties prenantes à l'issue de l'exercice.

