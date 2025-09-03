En ce moment Houdini DUA LIPA
Alençon. 20 nouveaux policiers pour renforcer la sécurisation de la prison de Condé-sur-Sarthe

Sécurité. Le préfet de l'Orne, Hervé Tourmente, a accueilli mardi 2 septembre les nouveaux arrivants de la police nationale. Parmi eux, 20 effectifs viennent renforcer la sécurisation du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe.

Publié le 03/09/2025 à 10h57 - Par Simon Lebaron
La police nationale de l'Orne accueille une vingtaine de policiers supplémentaires, notamment pour renforcer la sécurisation de la prison de Condé-sur-Sarthe. - Martin Patry

"C'est une pierre de plus au continuum de sécurité auquel nous œuvrons tous." Hervé Tourmente, préfet de l'Orne arrivé fin août, était au commissariat de police d'Alençon, mardi 2 septembre. Il accueillait les nouveaux effectifs de la police nationale. Ces moyens permettent la création d'un groupe de sécurité de proximité supplémentaire et d'une troisième brigade anticriminalité (BAC) pour notamment lutter contre les trafics de stupéfiants.

Des renforts pour la prison

Dans les prochaines semaines, ce sont 20 personnels supplémentaires qui viendront renforcer le commissariat d'Alençon, en lien direct avec les besoins de sécurisation autour du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. Ils permettront d'assurer la sécurité des habitants, alors que la prison de haute sécurité s'apprête à accueillir en octobre 100 narcotrafiquants et détenus parmi les plus dangereux de France.

De plus, six voitures ont été livrées au commissariat, fin août. Et un nouveau bâtiment, qui accueillera notamment la partie administrative de l'hôtel de police, doit être achevé à la fin de l'année.

