Alençon. 15 nouveaux policiers pour "combattre les narcotrafiquants" attendus à la prison de Condé-sur-Sarthe

Sécurité. Les rangs de la police nationale d'Alençon se sont renforcés face à l'arrivée, le 15 octobre, de 100 narcotrafiquants parmi les plus dangereux de France à la prison de Condé-sur-Sarthe. 15 nouveaux policiers ont été accueillis, mercredi 1er octobre.

Publié le 02/10/2025 à 15h17 - Par Simon Lebaron
15 nouveaux policiers sont arrivés à Alençon. - Simon Lebaron

Une nouvelle vague de renfort pour les forces de l'ordre à Alençon. 15 nouveaux policiers ont rejoint le commissariat d'Alençon. Ils ont été officiellement accueillis, mercredi 1er octobre, par le directeur départemental de la police nationale, le préfet de l'Orne et plusieurs élus de la circonscription de la police nationale d'Alençon.

Ils ont été accueillis par le préfet de l'Orne, Hervé Tourmente.Ils ont été accueillis par le préfet de l'Orne, Hervé Tourmente. - Simon Lebaron

29 nouveaux policiers au total

"Votre arrivée ne doit rien au hasard", a rappelé le représentant de l'Etat, Hervé Tourmente, dans son discours. Un quartier de lutte contre la criminalité organisée va être créé au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. Il doit accueillir, d'ici au 15 octobre, 100 détenus, notamment des narcotrafiquants, parmi les plus dangereux de France. "Vous êtes ici pour combattre les narcotrafiquants qui vont arriver", souligne le préfet. Les policiers seront notamment amenés à escorter et sécuriser les transferts de détenus. Six magistrats ont également été accueillis au tribunal d'Alençon.

Ecoutez ici le préfet Hervé Tourmente :

Au total, depuis le 1er septembre, 29 policiers ont rejoint les rangs à Alençon, dont 20 créations de poste. Ces effectifs visent principalement à renforcer le groupe de sécurité de proximité (GSP), avec la création d'un groupe de nuit. Trois motards et trois enquêteurs ont aussi été accueillis. "Ces effectifs vont bénéficier sur l'ensemble de la circonscription et notamment, on va s'atteler encore plus fort au narcotrafic", assure Hervé Tourmente.

Galerie photos
Ils ont été accueillis par le préfet de l'Orne, Hervé Tourmente. - Simon Lebaron

