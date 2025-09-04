Condé-sur-Sarthe. "Pas d'inquiétude" : les agents du centre pénitentiaire se préparent à accueillir les 100 narcotrafiquants les plus dangereux de France

Les nouveaux détenus sont attendus dès le 15 octobre au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, près d'Alençon. Au mois de mars, l'établissement avait été retenu par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, pour accueillir 100 narcotrafiquants parmi les plus dangereux de France.

"Pas d'inquiétude"

Fin août, plusieurs détenus de la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), qui avait également été retenue par le garde des Sceaux, ont délibérément inondé leurs cellules pour protester contre leurs conditions d'incarcération. "Ce sont des situations assez récurrentes dans les centres pénitentiaires", explique Kévin, surveillant de la prison de Condé-sur-Sarthe et secrétaire local Force ouvrière, qui n'a pas souhaité dévoiler son nom de famille. "A Condé, plusieurs détenus ont déjà inondé leurs cellules et agressé des agents. On n'a pas vraiment d'inquiétude, on est habitués à gérer ce genre de situations", poursuit-il.

• A lire aussi. Sécurité. Mohamed Amra transféré à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais

Les travaux avancent

A la prison de Condé-sur-Sarthe, les travaux, estimés à environ 5 millions d'euros, se poursuivent. "On devrait être dans les délais", annonce Kévin. "On a une maison centrale qui commence à se vider pour accueillir les 40 premiers narcotrafiquants. Les agents vont aussi être formés avant l'arrivée des nouveaux détenus. On avait déjà ce type de public dans l'établissement mais là, on n'aura que ça. On va avoir une formation sur les clans qui peuvent se former et un petit rappel sur les techniques d'intervention", continue l'agent.

Un agent de surveillance pénitentiaire prend la parole avant l'arrivée des futurs détenus Impossible de lire le son.

Mardi 2 septembre, 20 nouveaux policiers sont également arrivés au commissariat d'Alençon pour renforcer la sécurisation de la prison de Condé-sur-Sarthe.