Sécurité. L'arrivée des nouveaux détenus à la prison de Condé-sur-Sarthe est imminente

L'annonce a été faite dans la soirée du mardi 11 novembre par le ministre de la Justice. Les premiers transferts de détenus à la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe, la deuxième du genre à entrer en service après celle de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), vont débuter "dans les prochaines heures", affirme Gérald Darmanin.

40 premiers détenus attendus

Le ministre de la Justice précise qu'une quarantaine de détenus seront transférés dans ce Quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) avant la fin du mois de novembre. Au total, la prison de Condé-sur-Sarthe doit accueillir 100 des narcotrafiquants les plus dangereux de France.

Sur les 86 000 personnes actuellement incarcérées en France, 500 sont considérées comme particulièrement dangereuses, estime Gérald Darmanin.

Un chantier à 5 millions d'euros

Au total, cinq millions d'euros ont été investis pour renforcer la sécurité au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. L'objectif du QLCO est de placer totalement à l'isolement des détenus identifiés comme issus du haut spectre de la criminalité organisée, selon un régime de détention très stricte inspiré de la lutte antimafia en Italie.

Ces QLCO sont censés empêcher la communication avec l'extérieur. Le premier de ces quartiers a ouvert cet été à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, où sont notamment incarcérés le terroriste du 13 novembre, Salah Abdeslam, et le narcotrafiquant Mohamed Amra.

