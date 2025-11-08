Orne. La prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe accueillera bientôt de nouveaux détenus

Les premiers transferts de détenus interviendront dans les prochains jours à la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne, la deuxième du genre à entrer en service après celle de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais, a annoncé ce samedi 8 novembre le ministre de la Justice Gérald Darmanin. Comme l'indique l'AFP, l'objectif de ces structures ultra-sécurisées est de placer totalement à l'isolement des détenus présentés par les autorités comme issus du haut du spectre de la criminalité organisée, selon un régime de détention très strict inspiré de la lutte antimafia en Italie.

Les premiers détenus bientôt transférés dans l'Orne

"Cette semaine, les premiers détenus seront transférés dans la nouvelle prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe", a indiqué sur X (ex-Twitter) le ministre Gérald Darmanin. Ces quartiers de lutte contre la criminalité organisée sont censés "les empêcher de communiquer avec l'extérieur, notamment pour continuer à gérer leurs trafics".

Le premier de ces quartiers a ouvert cet été à Vendin-le-Vieil, où sont notamment incarcérés le jihadiste du 13 Novembre Salah Abdeslam et le narcotrafiquant Mohamed Amra. Mi-octobre, Gérald Darmanin avait annoncé l'ouverture de quatre nouveaux de ces centres à Valence, Aix-en-Provence et Réau en Seine-et-Marne ainsi qu'au futur centre pénitentiaire de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. L'objectif est d'y placer, d'ici à "quelques mois, 500 de ces 700 criminels" considérés comme très dangereux par les autorités pénitentiaires, avait déclaré le ministre de la Justice.

