En ce moment Beautiful Colors ONEREPUBLIC
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Orne. La prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe accueillera bientôt de nouveaux détenus

Sécurité. L'annonce est tombée ce samedi 8 novembre. Comme l'indique l'AFP, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a annoncé que les premiers transferts de détenus interviendront dans les prochains jours à la prison de Condé-sur-Sarthe.

Publié le 08/11/2025 à 17h09
Orne. La prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe accueillera bientôt de nouveaux détenus
Le centre pénitentiaire Condé-sur-Sarthe va bientôt accueillir de nouveaux détenus a indiqué l'AFP ce samedi 8 novembre.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les premiers transferts de détenus interviendront dans les prochains jours à la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne, la deuxième du genre à entrer en service après celle de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais, a annoncé ce samedi 8 novembre le ministre de la Justice Gérald Darmanin. Comme l'indique l'AFP, l'objectif de ces structures ultra-sécurisées est de placer totalement à l'isolement des détenus présentés par les autorités comme issus du haut du spectre de la criminalité organisée, selon un régime de détention très strict inspiré de la lutte antimafia en Italie.

Les premiers détenus bientôt transférés dans l'Orne

"Cette semaine, les premiers détenus seront transférés dans la nouvelle prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe", a indiqué sur X (ex-Twitter) le ministre Gérald Darmanin. Ces quartiers de lutte contre la criminalité organisée sont censés "les empêcher de communiquer avec l'extérieur, notamment pour continuer à gérer leurs trafics".

Le premier de ces quartiers a ouvert cet été à Vendin-le-Vieil, où sont notamment incarcérés le jihadiste du 13 Novembre Salah Abdeslam et le narcotrafiquant Mohamed Amra. Mi-octobre, Gérald Darmanin avait annoncé l'ouverture de quatre nouveaux de ces centres à Valence, Aix-en-Provence et Réau en Seine-et-Marne ainsi qu'au futur centre pénitentiaire de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. L'objectif est d'y placer, d'ici à "quelques mois, 500 de ces 700 criminels" considérés comme très dangereux par les autorités pénitentiaires, avait déclaré le ministre de la Justice.

Avec AFP

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Talkies Walkies 10 w
Talkies Walkies 10 w Chanas (38150) 120€ Découvrir
Télévision 164 cm
Télévision 164 cm Chanas (38150) 350€ Découvrir
Décodeur TV
Décodeur TV Chanas (38150) 80€ Découvrir
Table noyer 8 places + 8 chaises +1
Table noyer 8 places + 8 chaises +1 La Ciotat (13600) 480€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Orne. La prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe accueillera bientôt de nouveaux détenus
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple