Prison de Condé-sur-Sarthe. Le braqueur récidiviste Rédoine Faïd, deux fois évadé, transféré sous haute sécurité en hélicoptère

Sécurité. Condamné pour plusieurs braquages et évasions spectaculaires, Rédoine Faïd a été transféré de la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil vers le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, jeudi 21 août.

Publié le 22/08/2025 à 10h02 - Par Simon Lebaron
Rédoine Faïd a été transféré à la prison de Condé-sur-Sarthe.

Rédoine Faïd a quitté la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais à bord d'un hélicoptère, jeudi 21 août. Le braqueur récidiviste a été transféré dans l'après-midi vers le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne, qui devrait accueillir en octobre des délinquants parmi les plus dangereux de France.

Deux évasions spectaculaires

L'homme de 53 ans est à l'isolement depuis plus de dix ans, dans des conditions qu'il jugeait "indignes". Il a été condamné à 14 ans de réclusion criminelle en octobre 2023, après sa spectaculaire évasion par hélicoptère de la prison de Réau, près de Paris, en 2018.

Un parcours criminel long et dangereux

Il purgeait déjà des peines pour des braquages, dont l'un en 2010 a coûté la vie à une mère de famille, ainsi qu'une précédente évasion en 2013. Avant sa dernière condamnation, sa fin de peine était prévue en 2046. La confusion de peines n'existant pas pour les évasions, sa détention pourrait être prolongée jusqu'en 2060, hors remise de peine.

Avec AFP.

