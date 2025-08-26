Politique. Qui est Hervé Tourmente, le nouveau préfet de l'Orne ?

A 50 ans, Hervé Tourmente aborde ses nouvelles fonctions avec "beaucoup de sérénité. Le ministère de l'Intérieur sait toujours choisir les bonnes personnes et les mettre à la bonne place", déclare le préfet de l'Orne, qui a officiellement pris son poste lundi 25 août.

Ancien parachutiste de l'armée de Terre

Originaire des Vosges mais arrivé en provenance de Rennes, où il occupait le poste de préfet délégué pour les sujets de sécurité et de défense auprès du préfet de la région Bretagne, Hervé Tourmente a d'abord fait ses armes à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, qui forme les officiers de l'armée de Terre. "J'étais parachutiste d'infanterie de marine, se souvient le père de 7 enfants. Pendant deux ans, nous sommes partis à Djibouti en famille puis j'ai été engagé en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, en Nouvelle-Calédonie et en Afghanistan", poursuit-il.

"Une marque sécurité"

Lorsqu'il ne passe pas du temps avec sa famille, le nouveau préfet de l'Orne s'adonne à la lecture. Avec son passé militaire et préfectoral, Hervé Tourmente est également un spécialiste des sujets de sécurité et de défense. "C'est une dominante de mon parcours, je connais cette matière mais lorsque vous êtes en préfecture, vous adressez toutes les politiques publiques avec le logement, le transport l'agriculture ou encore l'industrie. J'ai une marque sécurité mais pas que", explique-t-il avant d'ajouter que 20 nouveaux policiers devraient bientôt rejoindre le commissariat d'Alençon.

Tout comme l'avait fait son prédécesseur, le nouveau préfet de l'Orne assure vouloir faire de la lutte contre le narcotrafic l'une de ses priorités. "Toutes les opérations qui permettent d'affaiblir le narcotrafic seront mises en œuvre, affirme Hervé Tourmente. La lutte commence avec les trafiquants mais elle passe aussi par la question de la consommation. Il faut un gros volet de prévention et de sensibilisation mais il faut aussi aller attraper les consommateurs. Sans eux, il n'y a pas de trafic", détaille-t-il.

Sur tous les fronts

Alors que le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe s'apprête à accueillir 100 narcotrafiquants parmi les plus dangereux de France, Hervé Tourmente souhaite aussi passer en revue tous les risques et menaces que peuvent représenter les futurs détenus. "La typologie des clients accueillis justifie le fait d'être particulièrement attentif aux risques associés. Il peut s'agir de corruption ou d'agression sur un membre du personnel", précise-t-il.

Le nouveau préfet assure également vouloir travailler sur les volets de la sécurité routière et de la lutte contre la pauvreté, à l'heure où l'Orne "est un département assez pauvre, en dessous de la moyenne nationale. Nous avons tout un arsenal pour lutter contre cette pauvreté", conclut-il.

