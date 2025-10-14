En ce moment Ordinary Alex WARREN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Coutançais. Les gendarmes saisissent cannabis et cocaïne lors d'un contrôle routier

Sécurité. A Tourville-sur-Sienne, une patrouille de gendarmerie saisit près d'un kilo de cannabis et plus de 100 grammes de cocaïne lors d'un contrôle routier.

Publié le 14/10/2025 à 09h44 - Par Thierry Valoi
Coutançais. Les gendarmes saisissent cannabis et cocaïne lors d'un contrôle routier
Des stupéfiants saisis lors d'un contrôle routier près de Coutances.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Jeudi 9 octobre vers 23h05, les militaires du PSIG (Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) de Coutances effectuent une mission de surveillance nocturne sur la commune de Tourville-sur-Sienne lorsqu'ils procèdent au contrôle d'un automobiliste stationné sur un parking.

Les premières vérifications révèlent rapidement que le véhicule n'est pas assuré, ce qui motive un contrôle approfondi. En inspectant l'habitacle, les gendarmes remarquent plusieurs cartouches de cigarettes à l'arrière, ainsi que des plaquettes brunâtres portant le symbole d'une feuille de cannabis.

Face à ces éléments, une perquisition est réalisée dans le véhicule. Les gendarmes découvrent alors 5 cartouches de cigarettes, 142 grammes de cocaïne et 9 plaquettes de résine de cannabis, soit un poids total de 890 grammes.

Le conducteur, un homme âgé de 28 ans, originaire de Cherbourg, a été placé en garde à vue pour détention et transport de stupéfiants. Il sera convoqué devant le tribunal correctionnel de Coutances en février prochain pour répondre de ces faits.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
PORSCHE CAYENNE V6i
PORSCHE CAYENNE V6i Annecy (74000) 6 500€ Découvrir
VW GOLF PLUS CARAT
VW GOLF PLUS CARAT Lathuile (74210) 6 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Napoléon assis sur une chaise.
Napoléon assis sur une chaise. Wattrelos (59150) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Coutançais. Les gendarmes saisissent cannabis et cocaïne lors d'un contrôle routier
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple