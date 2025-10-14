Coutançais. Les gendarmes saisissent cannabis et cocaïne lors d'un contrôle routier

Jeudi 9 octobre vers 23h05, les militaires du PSIG (Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) de Coutances effectuent une mission de surveillance nocturne sur la commune de Tourville-sur-Sienne lorsqu'ils procèdent au contrôle d'un automobiliste stationné sur un parking.

Les premières vérifications révèlent rapidement que le véhicule n'est pas assuré, ce qui motive un contrôle approfondi. En inspectant l'habitacle, les gendarmes remarquent plusieurs cartouches de cigarettes à l'arrière, ainsi que des plaquettes brunâtres portant le symbole d'une feuille de cannabis.

Face à ces éléments, une perquisition est réalisée dans le véhicule. Les gendarmes découvrent alors 5 cartouches de cigarettes, 142 grammes de cocaïne et 9 plaquettes de résine de cannabis, soit un poids total de 890 grammes.

Le conducteur, un homme âgé de 28 ans, originaire de Cherbourg, a été placé en garde à vue pour détention et transport de stupéfiants. Il sera convoqué devant le tribunal correctionnel de Coutances en février prochain pour répondre de ces faits.