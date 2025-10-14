En ce moment SI LA VIE DEMANDE CA NATIVE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Yvetot. Collision frontale entre deux voitures : un octogénaire grièvement blessé

Sécurité. Deux voitures se sont percutées frontalement mardi 14 octobre à Yvetot. Un conducteur de 72 ans a été grièvement blessé, transporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen. Sa passagère de 65 ans est plus légèrement touchée. Le conducteur de la deuxième voiture est lui aussi légèrement blessé.

Publié le 14/10/2025 à 11h29, mis à jour le 14/10/2025 à 11h46 - Par Gilles Anthoine
Yvetot. Collision frontale entre deux voitures : un octogénaire grièvement blessé
Un homme de 72 ans a été grièvement blessé après un face-à-face à Yvetot. - Anaëlle Dessole

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Deux voitures se sont percutées frontalement mardi 14 octobre vers 9h50, sur la D131E à Yvetot, à l'angle de la rue du Mont Asselin. Les deux conducteurs ont fait un face-à-face.

L'hélicoptère Dragon 76 sur place

Un des conducteurs, âgé de 72 ans, désincarcéré, a été grièvement blessé. Il a été transporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen grâce à l'intervention de l'hélicoptère Dragon 76. Sa passagère de 65 ans a été légèrement touchée. Après contrôle des pompiers, il n'a pas été nécessaire de l'hospitaliser. Dans le deuxième véhicule, le conducteur de 20 ans a lui aussi été légèrement blessé, transporté à l'hôpital de Lillebonne.

L'axe a été coupé à la circulation.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Yvetot. Collision frontale entre deux voitures : un octogénaire grièvement blessé
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple