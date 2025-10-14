Yvetot. Collision frontale entre deux voitures : un octogénaire grièvement blessé

Deux voitures se sont percutées frontalement mardi 14 octobre vers 9h50, sur la D131E à Yvetot, à l'angle de la rue du Mont Asselin. Les deux conducteurs ont fait un face-à-face.

L'hélicoptère Dragon 76 sur place

Un des conducteurs, âgé de 72 ans, désincarcéré, a été grièvement blessé. Il a été transporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen grâce à l'intervention de l'hélicoptère Dragon 76. Sa passagère de 65 ans a été légèrement touchée. Après contrôle des pompiers, il n'a pas été nécessaire de l'hospitaliser. Dans le deuxième véhicule, le conducteur de 20 ans a lui aussi été légèrement blessé, transporté à l'hôpital de Lillebonne.

L'axe a été coupé à la circulation.