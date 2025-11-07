Rouen. Une joggeuse grièvement blessée après avoir été percutée par une voiture sur les quais

Une joggeuse a été percutée par une voiture, jeudi 6 novembre peu avant 18h, sur les quais de Rouen. La jeune femme de 23 ans traversait sur un passage piéton du boulevard Ferdinand de Lesseps alors que les feux tricolores étaient au vert pour les voitures.

Dépistages négatifs pour alcool et stupéfiants

Sur cet axe à plusieurs voix, deux automobilistes avaient marqué l'arrêt pour laisser passer la jeune fille mais une voiture, sur la voie la plus à droite, s'est laissée surprendre. Le conducteur n'avait pas consommé d'alcool ni de stupéfiants.

La joggeuse a été grièvement blessée et transportée à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé précise la police.