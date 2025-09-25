En ce moment Orchestra (20th Anniversary feat Louane) DAN BLACK
[Actualisé] Elbeuf. Un poids lourd percute un piéton, l'octogénaire est mort

Sécurité. Un poids lourd a percuté un piéton, jeudi 25 septembre à Elbeuf. L'homme de 83 ans est mort.

Publié le 25/09/2025 à 11h18, mis à jour le 25/09/2025 à 11h19 - Par Gilles Anthoine
Un piéton de 76 ans a été percuté par un poids lourd à Elbeuf. Il était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours. - Unsplash

Un poids lourd a percuté un piéton, jeudi 25 septembre vers 9h15, rue des Martyrs à Elbeuf. Le piéton de 83 ans était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours. Malgré l'intervention du Smur, l'homme est mort sur place. Deux femmes de 39 et 51 ans, témoins de l'accident, choquées, ont été transportées à l'hôpital des Feugrais. Le chauffeur du poids lourd, âgé de 39 ans, est indemne.

La police mobilisée

L'intervention mobilise 10 sapeurs-pompiers. La police s'est aussi rendue sur zone ouvrir une enquête. Le chauffeur de camion n'avait pas consommé d'alcool ni de stupéfiant. Il semble s'agir d'une erreur d'inattention.

• A lire aussi. [Photos + vidéos] Orne. Le château de Médavy en feu, les deux tiers de l'édifice sont touchés

