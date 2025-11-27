Pays de Caux. Un homme de 67 ans meurt dans l'incendie de sa maison

Un terrible incendie s'est déclaré mercredi 26 novembre peu après 23h, impasse de l'Epine Froidure à Ecrainville.

Une maison complètement embrasée

A l'arrivée des secours, la maison était complètement embrasée. Un homme de 67 ans a été sorti du brasier par les pompiers. Il était en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les tentatives de réanimation, la victime a été déclarée morte sur place par une équipe du SMUR.

D'importants moyens de secours ont été déployés sur place. Les pompiers ont utilisé trois lances à incendie pour venir à bout du sinistre. Ils sont intervenus toute la nuit. Jeudi matin, le feu était toujours sous surveillance. L'intervention a mobilisé 34 pompiers et douze engins.