Seine-Maritime. Un incendie détruit un bâtiment agricole de 2 000m2

Sécurité. Un bâtiment agricole de 2 000m2 contenant du fourrage a été détruit par les flammes, à Hénouville, dimanche 23 novembre. Aucun des 120 bovins initialement présents dans le bâtiment n'a été blessé.

Publié le 23/11/2025 à 11h07 - Par Martin Patry
Seine-Maritime. Un incendie détruit un bâtiment agricole de 2 000m2
Les pompiers de Seine-Maritime sont intervenus sur un feu de bâtiment agricole, dimanche 23 novembre. - Justine Carrère

Plus de peur que de mal à Hénouville, en Seine-Maritime. Dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 novembre, un incendie s'est déclaré dans un bâtiment agricole de 2 000m2. Les pompiers ont été appelés peu avant 4h du matin.

Aucun bovin blessé

Le réseau électrique a été sécurisé par Enedis. Parmi les 120 bovins présents sur le site, aucune bête n'a été blessée, le propriétaire ayant réussi à les sortir indemnes, selon les pompiers de Seine-Maritime.

Les 31 pompiers mobilisés étaient toujours sur place à 9h, dans la matinée du 23 novembre.

Seine-Maritime. Un incendie détruit un bâtiment agricole de 2 000m2
