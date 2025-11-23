Seine-Maritime. Un incendie détruit un bâtiment agricole de 2 000m2

Plus de peur que de mal à Hénouville, en Seine-Maritime. Dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 novembre, un incendie s'est déclaré dans un bâtiment agricole de 2 000m2. Les pompiers ont été appelés peu avant 4h du matin.

Aucun bovin blessé

Le réseau électrique a été sécurisé par Enedis. Parmi les 120 bovins présents sur le site, aucune bête n'a été blessée, le propriétaire ayant réussi à les sortir indemnes, selon les pompiers de Seine-Maritime.

Les 31 pompiers mobilisés étaient toujours sur place à 9h, dans la matinée du 23 novembre.