Saint-Lô. Un homme interpellé et suspecté de meurtre à la Dollée

Sécurité. Un homme a été tué dans un appartement de la Dollée à Saint-Lô, dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 novembre. Une enquête est ouverte.

Publié le 26/11/2025 à 17h44, mis à jour le 26/11/2025 à 18h08 - Par Thibault Lecoq
Saint-Lô. Un homme interpellé et suspecté de meurtre à la Dollée
Un homme aurait été tué dans un appartement du quartier de la Dollée, dans la nuit du 25 au 26 novembre. - Pierre Hardon

Un meurtre a eu lieu dans l'appartement d'un immeuble du quartier de la Dollée à Saint-Lô, rapporte La Manche Libre, dans la nuit du mardi 25 novembre au mercredi 26 novembre. Un homme, d'environ 25 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. Il s'agit de deux personnes qui habitaient ensemble, sans que la nature de leur relation ne soit connue. La victime serait aussi un homme de 25 ans. Une arme blanche aurait été utilisée. L'enquête est ouverte en flagrance pour meurtre. Selon le procureur de la République, le profil psychiatrique du suspect peut interroger, mais des expertises doivent avoir lieu. Une enquête est ouverte et les investigations continuent.

