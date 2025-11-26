Saint-Lô. Un homme interpellé et suspecté de meurtre à la Dollée

Un meurtre a eu lieu dans l'appartement d'un immeuble du quartier de la Dollée à Saint-Lô, rapporte La Manche Libre, dans la nuit du mardi 25 novembre au mercredi 26 novembre. Un homme, d'environ 25 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. Il s'agit de deux personnes qui habitaient ensemble, sans que la nature de leur relation ne soit connue. La victime serait aussi un homme de 25 ans. Une arme blanche aurait été utilisée. L'enquête est ouverte en flagrance pour meurtre. Selon le procureur de la République, le profil psychiatrique du suspect peut interroger, mais des expertises doivent avoir lieu. Une enquête est ouverte et les investigations continuent.