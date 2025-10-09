En ce moment How to save a life THE FRAY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Conso. Il a été élu meilleur flan de toute la Normandie, voici où le goûter

Patrimoine. Lundi 6 octobre 2025, à l'occasion du Salon Rest'Hôtel de Caen, le concours du Meilleur Flan de Normandie a sacré un pâtissier et une boulangerie normande après un concours délicieusement rude. Et bonne nouvelle, vous pouvez dès à présent goûter celui qui est désormais le meilleur flan de Normandie !

Publié le 09/10/2025 à 17h20, mis à jour le 09/10/2025 à 17h44 - Par Mathilde Rabaud
Conso. Il a été élu meilleur flan de toute la Normandie, voici où le goûter
Le meilleur flan de Normandie à déguster "à la reine Mathilde". - Boulagerie Patisserie à la Reine Mathilde

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le Salon Rest'Hôtel et Métiers de Bouche, organisé les 6 et 7 octobre 2025 au Parc des Expositions de Caen, a une nouvelle fois réuni les meilleurs artisans boulangers-pâtissiers de la région. Entre démonstrations, dégustations et concours, la gourmandise était à l'honneur.

A lire aussi. Où manger le meilleur burger de Normandie ? Ce chef vient de décrocher le titre 2025

Parmi les épreuves phares de cette édition : le concours du Meilleur Flan de Normandie, orchestré par le Groupement régional de la boulangerie-pâtisserie. Les participants venus des quatre coins de la région ont rivalisé de précision pour sublimer un grand classique de la pâtisserie française : le flan à la vanille.

Ils étaient nombreux à participer au concours pour se voir élire meilleur flan de Normandie.Ils étaient nombreux à participer au concours pour se voir élire meilleur flan de Normandie. - Groupement des boulangers de la manche et de l'orne

"Ce n'était pas une épreuve créative, il fallait réaliser un flan vanille classique. Nous avons utilisé de la gousse de vanille et travaillé plusieurs textures pour trouver l'équilibre parfait : crémeux, mais qui se tient", explique Matthieu Sénéchal, le pâtissier de la maison A la Reine Mathilde, grand vainqueur de cette édition 2025.

Matthieu Sénéchal, le pâtissier derrière le flan.Matthieu Sénéchal, le pâtissier derrière le flan. - Boulangerie Patisserie à la Reine Mathilde

La Reine Mathilde, un savoir-faire récompensé

Depuis plus d'un siècle, la pâtisserie A la Reine Mathilde fait partie du patrimoine gourmand de Bayeux. L'établissement, fondé en 1898, conjugue tradition et modernité dans chacune de ses créations.

Cette année, son flan vanille a séduit le jury par sa texture fondante et une particularité qui a fait la différence : "C'est un feuilletage un peu différent, strié", confie Matthieu Sénéchal.

Pour ce pâtissier, la victoire a une saveur toute particulière. "J'ai fait une reconversion professionnelle il y a trois ans seulement. Cette récompense me conforte dans l'idée que j'ai fait le bon choix. C'est une vraie fierté, à la fois personnelle et pour l'équipe."

Des flans créatifs à découvrir en boutique

Bonne nouvelle pour les gourmands : le flan primé est disponible à la boutique A la Reine Mathilde à Bayeux. Et ce n'est pas la seule douceur à déguster.

"On s'amuse beaucoup sur les flans à la boutique. En plus du flan vanille, on propose du pistache, du marbré chocolat-vanille, du chocolat-cacahuète… et pour Noël, on teste un flan pain d'épices !" raconte le pâtissier.

Un savoir-faire artisanal, des produits de qualité et une pointe d'audace : voilà les ingrédients du succès pour cette maison normande qui continue d'écrire son histoire, une part de flan à la fois.

A lire aussi. On sait enfin où manger la meilleure galette des rois de Normandie (et elle va représenter la région en national)

Galerie photos
Ils étaient nombreux à participer au concours pour se voir élire meilleur flan de Normandie. - Groupement des boulangers de la manche et de l'orne Matthieu Sénéchal, le pâtissier derrière le flan. - Boulangerie Patisserie à la Reine Mathilde

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
PORSCHE CAYENNE V6i
PORSCHE CAYENNE V6i Annecy (74000) 6 500€ Découvrir
VW GOLF PLUS CARAT
VW GOLF PLUS CARAT Lathuile (74210) 6 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Napoléon assis sur une chaise.
Napoléon assis sur une chaise. Wattrelos (59150) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Conso. Il a été élu meilleur flan de toute la Normandie, voici où le goûter
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple