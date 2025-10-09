Conso. Il a été élu meilleur flan de toute la Normandie, voici où le goûter

Le Salon Rest'Hôtel et Métiers de Bouche, organisé les 6 et 7 octobre 2025 au Parc des Expositions de Caen, a une nouvelle fois réuni les meilleurs artisans boulangers-pâtissiers de la région. Entre démonstrations, dégustations et concours, la gourmandise était à l'honneur.

Parmi les épreuves phares de cette édition : le concours du Meilleur Flan de Normandie, orchestré par le Groupement régional de la boulangerie-pâtisserie. Les participants venus des quatre coins de la région ont rivalisé de précision pour sublimer un grand classique de la pâtisserie française : le flan à la vanille.

Ils étaient nombreux à participer au concours pour se voir élire meilleur flan de Normandie. - Groupement des boulangers de la manche et de l'orne

"Ce n'était pas une épreuve créative, il fallait réaliser un flan vanille classique. Nous avons utilisé de la gousse de vanille et travaillé plusieurs textures pour trouver l'équilibre parfait : crémeux, mais qui se tient", explique Matthieu Sénéchal, le pâtissier de la maison A la Reine Mathilde, grand vainqueur de cette édition 2025.

Matthieu Sénéchal, le pâtissier derrière le flan. - Boulangerie Patisserie à la Reine Mathilde

La Reine Mathilde, un savoir-faire récompensé

Depuis plus d'un siècle, la pâtisserie A la Reine Mathilde fait partie du patrimoine gourmand de Bayeux. L'établissement, fondé en 1898, conjugue tradition et modernité dans chacune de ses créations.

Cette année, son flan vanille a séduit le jury par sa texture fondante et une particularité qui a fait la différence : "C'est un feuilletage un peu différent, strié", confie Matthieu Sénéchal.

Pour ce pâtissier, la victoire a une saveur toute particulière. "J'ai fait une reconversion professionnelle il y a trois ans seulement. Cette récompense me conforte dans l'idée que j'ai fait le bon choix. C'est une vraie fierté, à la fois personnelle et pour l'équipe."

Des flans créatifs à découvrir en boutique

Bonne nouvelle pour les gourmands : le flan primé est disponible à la boutique A la Reine Mathilde à Bayeux. Et ce n'est pas la seule douceur à déguster.

"On s'amuse beaucoup sur les flans à la boutique. En plus du flan vanille, on propose du pistache, du marbré chocolat-vanille, du chocolat-cacahuète… et pour Noël, on teste un flan pain d'épices !" raconte le pâtissier.

Un savoir-faire artisanal, des produits de qualité et une pointe d'audace : voilà les ingrédients du succès pour cette maison normande qui continue d'écrire son histoire, une part de flan à la fois.

