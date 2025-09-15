En ce moment Hors du temps KYO
Gastronomie. Le meilleur croissant de Normandie et bientôt de France ? Ce boulanger de Bayeux est en route pour le titre

Patrimoine. Le 4 avril à Caen, le boulanger normand Florian Bouvet a décroché le titre régional du meilleur croissant au beurre. Installé à Bayeux (Calvados), il représentera la Normandie lors du concours national prévu du 6 au 8 octobre à Livron-sur-Drôme (Drôme)

Publié le 15/09/2025 à 17h20 - Par Mathilde Rabaud
Gastronomie. Le meilleur croissant de Normandie et bientôt de France ? Ce boulanger de Bayeux est en route pour le titre
Normandie : et si le futur roi du croissant était déjà trouvé ? - Florian Bouvet sur instagram

A seulement 27 ans, Florian Bouvet, artisan boulanger et tourier à Bayeux dans la boulangerie A la Reine Mathilde, a brillé lors de la sélection régionale du concours du Meilleur croissant au beurre. Grâce à son savoir-faire précis, son feuilletage aérien et son beurre d'Isigny soigneusement choisi, il a convaincu un jury exigeant, obtenant une moyenne de 16,40/20.

Le concours du meilleur croissant au beurre 2025

Créé en 2019 par la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, le concours national est devenu un rendez-vous incontournable pour valoriser l'excellence artisanale. Pendant trois jours, chaque candidat doit réaliser 30 croissants au beurre en respectant un cahier des charges strict : poids, cuisson, régularité et surtout goût.

Le jury, composé de professionnels, évalue à l'aveugle chaque croissant sur des critères précis : aspect visuel, feuilletage, cuisson et saveur. Un travail de haute précision qui fait de cette épreuve l'une des plus redoutées du métier.

La Normandie en force grâce au beurre d'Isigny

Produit emblématique du terroir normand, le beurre d'Isigny s'impose comme un allié de choix dans la réalisation des meilleurs croissants. Sa texture souple et sa richesse aromatique offrent au feuilletage une légèreté et une saveur incomparables. Un véritable atout pour Florian, qui a su le sublimer.

Une finale nationale très attendue en octobre

La grande finale du concours national se déroulera du lundi 6 au mercredi 8 octobre, à Livron-sur-Drôme. A la clé : le prestigieux titre de Meilleur croissant au beurre de France, synonyme de reconnaissance dans la profession et de forte notoriété pour la boulangerie lauréate

En attendant, le boulanger de Bayeux continue de perfectionner sa recette. Sa participation est déjà une fierté pour la Normandie, qui espère bien voir son savoir-faire rayonner au niveau national.

Gastronomie. Le meilleur croissant de Normandie et bientôt de France ? Ce boulanger de Bayeux est en route pour le titre
