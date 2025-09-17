Palmarès. La Normandie est championne d'une forme de tourisme toute particulière en France : on vous explique

Selon le dernier bilan de Novasol, une plateforme de location de vacances, le marché reste solide en 2025. Les annonces progressent de +7%, avec un taux d'occupation stable à 60%. Une dynamique qui s'explique par la montée en puissance des courts séjours (2 à 4 nuits représentent déjà plus d'un tiers des réservations) et par la recherche de flexibilité dans les formules proposées.

La Normandie, star des courts séjours en 2025

La Normandie tire pleinement parti de cette tendance. Les week-ends prolongés et les escapades de quelques nuits seulement séduisent de plus en plus de voyageurs. Entre patrimoine, littoral et gastronomie, la région normande s'impose comme une destination idéale pour déconnecter rapidement, sans partir loin.

L'arrière-saison normande attire les voyageurs

Septembre et octobre ne sont plus synonymes de saison morte. Grâce aux réservations de dernière minute, la Normandie séduit avec son climat encore agréable et ses paysages polarisés entre bord de mer et campagnes verdoyantes. De quoi prolonger les vacances d'été tout en évitant l'affluence.

Animaux, confort et authenticité : le trio gagnant

Autre élément clé de l'attractivité : les hébergements normands qui acceptent les animaux connaissent un vrai succès, représentant près d'un quart des séjours. Les voyageurs recherchent aussi le confort et l'authenticité, en privilégiant des logements de caractère, loin des standards impersonnels.

Méthodologie et sources

Les chiffres et tendances mentionnés dans cet article proviennent du bilan 2025 publié par Novasol le 9 septembre 2025. Ce document s'appuie sur les données de la plateforme, qui propose plus de 50 000 hébergements en Europe et mesure chaque année l'évolution du marché de la location saisonnière.

