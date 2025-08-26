Caen la Mer. "Il y a trop de mouches, pouvez-vous désinfecter la plage ?" : les perles de l'office de tourisme

Ils étaient encore bien nombreux sur notre territoire cet été. Présents pour suivre le Tour de France, pour eux aussi participer aux festivités du Millénaire de Caen ou tout simplement séduits par la beauté et l'histoire des lieux, les voyageurs ont aussi tenu des propos parfois étranges en pénétrant dans les offices de tourisme. Celui de Caen la Mer a déjà recensé les remarques les plus insolites, et nous les partage.

"J'espère qu'il va pleuvoir !"

Commençons par une remontrance récente. Frustrée de ne pas avoir eu de place pour assister au spectacle Aquanauts, qui se déroulera sur le port de Caen du 19 au 21 septembre, une personne a souhaité à toute l'équipe "qu'il pleuve pendant les trois jours". Ambiance…

Une autre n'a pas trop compris pourquoi l'office de tourisme organisait une visite du marché de gros. Elle est venue clamer l'inutilité de la sortie, puisque : "Les visiteurs peuvent aller acheter leurs tomates au marché du dimanche !"

Elle se sent observée par les photos de vétérans

Sur le littoral, certaines remarques sont plus touchantes… ou non. Assez régulièrement, des visiteurs demandent "s'il est possible de se baigner sur les plages du Débarquement". Une question qui se pose, au contraire de la remarque de cette dame venue se baigner à Ouistreham, et qui a poussé les portes du bureau d'information touristique pour se plaindre des affiches des visages des vétérans installées sur la promenade de la Paix. La raison ? Elle se sent regardée par ces hommes quand elle remonte de la plage en maillot de bain. Sans commentaire.

Enfin, sur la plage toujours, une touriste n'a pas apprécié la présence de mouches pendant son bain de soleil. "Elle nous a demandé qu'on désinfecte la plage !", s'en amuse l'office de tourisme de Caen la Mer.