En ce moment Lovesick Lullaby YUNGBLUD
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Caen la Mer. "Il y a trop de mouches, pouvez-vous désinfecter la plage ?" : les perles de l'office de tourisme

Tourisme. Chaque année, les touristes offrent quelques sacrées réflexions à l'accueil des offices de tourisme. Si l'été n'est pas encore terminé, il est déjà temps de distiller les meilleures !

Publié le 26/08/2025 à 18h03 - Par Lilian Fermin
Caen la Mer. "Il y a trop de mouches, pouvez-vous désinfecter la plage ?" : les perles de l'office de tourisme
Les touristes, souvent français, ont eu parfois des remarques insolites à Caen et ses alentours.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Ils étaient encore bien nombreux sur notre territoire cet été. Présents pour suivre le Tour de France, pour eux aussi participer aux festivités du Millénaire de Caen ou tout simplement séduits par la beauté et l'histoire des lieux, les voyageurs ont aussi tenu des propos parfois étranges en pénétrant dans les offices de tourisme. Celui de Caen la Mer a déjà recensé les remarques les plus insolites, et nous les partage.

"J'espère qu'il va pleuvoir !"

Commençons par une remontrance récente. Frustrée de ne pas avoir eu de place pour assister au spectacle Aquanauts, qui se déroulera sur le port de Caen du 19 au 21 septembre, une personne a souhaité à toute l'équipe "qu'il pleuve pendant les trois jours". Ambiance…

Une autre n'a pas trop compris pourquoi l'office de tourisme organisait une visite du marché de gros. Elle est venue clamer l'inutilité de la sortie, puisque : "Les visiteurs peuvent aller acheter leurs tomates au marché du dimanche !"

Elle se sent observée par les photos de vétérans

Sur le littoral, certaines remarques sont plus touchantes… ou non. Assez régulièrement, des visiteurs demandent "s'il est possible de se baigner sur les plages du Débarquement". Une question qui se pose, au contraire de la remarque de cette dame venue se baigner à Ouistreham, et qui a poussé les portes du bureau d'information touristique pour se plaindre des affiches des visages des vétérans installées sur la promenade de la Paix. La raison ? Elle se sent regardée par ces hommes quand elle remonte de la plage en maillot de bain. Sans commentaire.

Enfin, sur la plage toujours, une touriste n'a pas apprécié la présence de mouches pendant son bain de soleil. "Elle nous a demandé qu'on désinfecte la plage !", s'en amuse l'office de tourisme de Caen la Mer.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Automobile
Renault Kangoo
Renault Kangoo Noyal-sur-Vilaine (35530) 21 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Caen la Mer. "Il y a trop de mouches, pouvez-vous désinfecter la plage ?" : les perles de l'office de tourisme
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple