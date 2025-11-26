En ce moment Celui qui part Joseph Kamel
Extension du tramway à Caen. La Commission d'enquête publique rend un avis favorable, avec des réserves et recommandations

Mobilité. Mardi 25 novembre, la DTTM du Calvados a remis à Caen la Mer son rapport à la suite de l'enquête publique menée autour de l'extension du tramway. Celui-ci est favorable.

Publié le 26/11/2025 à 17h53 - Par Lilian Fermin
Le projet d'extension du tramway se poursuit à Caen la Mer. Une étape décisive a été franchie mardi 25 novembre.

Le projet semble être sur de bons rails. Entre septembre et octobre, une large enquête publique était menée auprès des habitants concernant le projet d'extension du tramway voulu par Caen la Mer. Au total, 507 contributions dématérialisées ont été recueillies, et 33 au format papier. Après avoir tout étudié, la Commission d'enquête, extérieure à la communauté urbaine, a remis un avis favorable sur l'utilité publique du projet.

Des recommandations et réserves

Si l'avis est favorable, des réserves et des recommandations demeurent. "Rien de rédhibitoire, les réponses seront collectées", tempère cependant Nicolas Joyau, président de Caen la Mer. Parmi les points à éclaircir, reste la suspicion de carrières remblayées, notamment rue Damozanne, et des recherches à poursuivre, ou des études à mener autour des vibrations, pendant les travaux, ou lors de la phase d'exploitation.

La commission demande aussi à ce que l'analyse réalisée sur l'impact du projet sur les patients de l'EPSM soit publiée, ou encore que Caen la Mer veille à bien respecter ses engagements en matière environnementale.

Quelques recommandations invitent par ailleurs à mener de plus amples réflexions autour du stationnement dans le secteur du Chemin Vert et d'Athéna, à Saint-Contest, où un parking silo pourrait voir le jour. Enfin un échéancier concernant l'abattage d'arbre et la présentation du calendrier des travaux par secteur est demandé.

Quelle est la suite désormais ?

La communauté urbaine a une soixantaine de jours pour voter une délibération en conseil communautaire. Le vote devrait intervenir à la fin du mois de janvier, le temps de bien prendre en compte les réflexions émises par les experts. "Le vote amènera ensuite l'Etat à se positionner sur un avis d'utilité publique", explique Nicolas Joyau. Une fois celui-ci signé par le préfet, le grand chantier pourra débuter, avec une mise en service prévue à l'été 2029.

Quel sera le coût final ?

Ce projet d'extension du tramway est chiffré à 288,5 millions d'euros, sur la base de l'euro en 2021. Concrètement, ce prix ne prend pas en compte l'inflation, même si Caen la Mer affirme avoir été très prudent dans ses estimations. "Inévitablement, la facture sera plus importante", admet Nicolas Joyau. Afin de faire voter la délibération fin janvier, la Commission d'enquête demande qu'une actualisation du coût du projet soit fournie. Les appels d'offres lancés offriront des réponses plus précises sur le coût réel cet hiver.

Un chantier qui aura de l'impact

Impossible de créer 17 nouvelles stations et 9,1km de voies sans impacter le quotidien des habitants. Si tout sera fait pour minimiser les impacts, des perturbations seront à craindre. "Le plus compliqué sera au niveau du boulevard Yves Guillou", assure Nicolas Joyau. Le temps des travaux, la circulation s'y fera en 2x1 voie, contre 2x2 voies actuellement.

Autre impact, sur le réseau du tramway lui-même. Pendant sept semaines lors de l'été 2027, ainsi qu'à l'été 2028, soit la période où la fréquentation est la moins importante, le tramway ne circulera plus du tout. De quoi permettre des interventions nécessaires mais plus contraignantes, comme le raccordement sur la ligne existante ou l'effacement de lignes aériennes dans le centre-ville.

Pour le moment, le calendrier est tenu, et la mise en service est bien prévue pour l'été 2029.

Extension du tramway à Caen. La Commission d'enquête publique rend un avis favorable, avec des réserves et recommandations
