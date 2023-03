[Reportage] Caen. Futur tramway : ces quartiers vont changer de visage

Avec la mise en place de son nouveau tramway en 2028, la communauté urbaine Caen la Mer devra aussi repenser ses voies cyclables et son réseau de bus. Tendance Ouest est entrée dans le détail.

Le réseau de transports Twisto enregistre 100 000 voyages par jour, dont la moitié se font dans le tramway, sur les lignes T1, T2 et T3. Plus que d'apporter un nouveau service dans les quartiers de Beaulieu, du Chemin-Vert, à Saint-Contest ou à la pointe de la Presqu'île, la création de la future ligne de tramway permet dans le même temps à la communauté urbaine de repenser d'autres mobilités. À commencer par l'utilisation de la voiture. Elle ne peut pas être plus claire. "L'objectif est de réduire la part du nombre de voitures individuelles dans le centre-ville. On n'arrivera pas à zéro mais, sur des déplacements courts et urbains, on veut permettre aux habitants de laisser la voiture au profit du tramway", explique Nicolas Joyau, en charge des mobilités à Caen la Mer. Pour ce faire, la communauté urbaine prévoit d'installer trois parkings-relais à proximité des rails de tram à l'horizon 2028. L'un sera situé au niveau du terminus de Beaulieu, un autre au niveau de l'échangeur du Chemin-Vert, proche du périphérique, et un troisième dans le parking souterrain du futur Palais des Sports. Tous auront une capacité d'environ 300 places. Un parking silo, du même capacitaire, verra aussi le jour au niveau du terminus de la CCI Saint-Contest.

Repenser et adapter les autres mobilités

L'idée étant de favoriser le covoiturage ou de laisser sa voiture en entrée de ville. Cela va aussi modifier l'environnement urbain de ces quartiers. De là à voir tous les Caennais lâcher la voiture au profit des transports en commun ? Non, sachant qu'il est estimé que 100 000 véhicules entrent dans Caen par jour. "Le tram est une partie de la solution", admet Nicolas Joyau, tout en étant conscient que le public majoritaire est constitué de "ceux qui ont une station de tram à 200 m de chez eux, pas ceux qui viennent de l'extérieur". Pour désenclaver la ville de véhicules thermiques, la Ville veut aussi revoir son plan de transports en commun. Le réseau de bus va forcément subir quelques modifications. "Le sujet n'est pas simple", assume l'élu, alors que 70 lignes de bus fonctionnent quotidiennement sur Caen et son agglomération. "On ne va pas abandonner le bus sur un quartier à cause de l'arrivée du tramway. Le bus va être complémentaire", rassure-t-il. Ainsi, "des lignes vont être remariées entre elles. Certaines lignes vont passer par d'autres itinéraires".

Par exemple, la ligne 1 qui descend du Chemin-Vert vers le centre-ville va quasiment emprunter le même itinéraire que le futur tram. Il n'est pas question de faire doublon. Quant au vélo, de nouveaux itinéraires cyclables vont voir le jour et se connecter le long du tramway, en réponse à la loi d'orientation des mobilités du gouvernement fixée en 2019. "L'aménagement sera différent en fonction des secteurs. Parfois, il y aura des pistes cyclables très sécurisées et identifiées. D'autres fois, il s'agira de voies partagées avec les piétons." L'objectif étant aussi de poursuivre le maillage territorial du périphérique vélo sur l'ensemble de la communauté urbaine. Plus que le tram, ce sont aussi tous les modes de transport doux de Caen qui vont être bouleversés en 2028.