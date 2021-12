[Enquête] Caen. Futur tramway : un risque pour le centre historique ?

"On n'est pas loin de l'Abbaye aux Hommes, le tramway pourrait créer des dégâts sur l'église, au niveau du vitrail. On n'est pas à l'abri d'effondrements", "C'est très fragile en dessous. Les vibrations peuvent mettre en danger les structures des bâtiments". Les commerçants de la rue Guillaume le Conquérant sont remontés. Le passage du tram dans cette rue historique du centre-ville de Caen est l'une des pistes étudiées par la communauté urbaine. En mars dernier, lors d'un conseil communautaire, Caen la Mer avait évoqué le souhait de réaliser une nouvelle ligne de tramway permettant de relier l'est à l'ouest de Caen. En effet, elle a répondu à un appel d'offres de l'État relatif aux transports en commun en site propre. Trois tracés ont été identifiés.

Le premier passerait par la rue Guillaume le Conquérant, dont les fondations datent du XVIIIe siècle (lire ci-dessous), puis la rue de Bayeux pour remonter vers le quartier du Chemin-Vert et de l'autre côté par le boulevard Yves Guillou pour rejoindre le quartier de Beaulieu. Le second passerait par la rue du Carel puis la rue Damozanne. Enfin, le troisième "ressemble plus à un Y à partir de la rue de Bayeux", selon Nicolas Joyau, élu en charge des mobilités à Caen la Mer.

Concertations publiques

Joël Bruneau, maire de Caen et président de la communauté urbaine, a affiché sa préférence pour le tracé A. "Le lycée Malherbe, la patinoire et la piscine drainent du public au quotidien. Cela me paraît pertinent. Quel que soit l'axe retenu, on doit veiller à améliorer la qualité de vie des riverains." Et conserver le dynamisme commercial. Par ailleurs, des réunions publiques sont organisées courant cette fin d'année. Le sujet du tram par la rue Guillaume le Conquérant soulève de nombreuses interrogations. Outre les nuisances sonores liées aux travaux et au passage du tramway, la peur de voir "mourir les commerces" fait du bruit. Le potentiel impact pour les monuments historiques du quartier comme l'Abbaye aux Hommes et l'abbatiale Saint-Etienne font aussi débat. "Si ce projet est retenu, il s'agirait d'une voie unique, explique Nicolas Joyau. Les trams ne se croiseraient qu'aux arrêts, situés place Fontette, place des Petites-Boucheries et devant le gymnase de la Haie Vigné. Les piétons, vélos et les voitures seraient autorisés à passer aux abords de la plateforme pour permettre aux riverains de regagner leur parking privé ou aux livreurs d'accéder aux commerces.

"Il n'y aura pas de circulation générale", assure l'élu, qui semble avoir une idée déjà bien précise du projet. Toujours selon la communauté urbaine, il y aurait entre 4 m et 4,50 m de large de chaque côté de la voie. Nicolas Joyau veut rassurer les habitants et commerçants des bâtiments anciens. "Des études géotechniques et d'impact vont être réalisées pour sécuriser les travaux. D'autres villes ont fait passer le tramway dans des rues plus étroites avec un patrimoine tout aussi historique", indique-t-il, en référence aux villes d'Angers et de Strasbourg, où le tram est bel et bien opérationnel.