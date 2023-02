Caen. Future ligne de tramway : il passera bien par l'EPSM !

Le bureau communautaire de Caen la Mer s'est réuni ce mardi 28 février pour dévoiler le projet de la future ligne de tramway de Caen. S'il ne faisait plus l'ombre d'un doute, c'est le tracé B qui a été retenu, celui passant par l'Établissement public de santé mentale (EPSM) de Caen. Il a été soumis au vote du bureau communautaire ce mardi soir.

Pourquoi le tracé B ?

Un croquis du tracé B. - Caen la mer

Trois propositions étaient à l'étude pour relier la ville d'est en ouest. C'est finalement le tracé B qui a été choisi. Pourtant, il n'a pas toujours été la piste privilégiée. Lors de la réunion de rentrée en septembre dernier, le maire de Caen penchait plutôt vers l'option du tracé A, celui passant par la rue Guillaume-le-Conquérant et la rue de Bayeux. Joël Bruneau avançait l'intérêt "en termes de réaménagement urbain".

Nicolas Joyau explique les choix du tracé Impossible de lire le son.

Mais à la suite de plusieurs études, la piste B présentait plus d'atouts que les deux autres. "Sur le tracé A, la fréquence maximale du tram aurait été de huit minutes (voie unique en passant par la rue Guillaume-le-Conquérant, ndlr). Sur le tracé B, on pourra améliorer la fréquence jusqu'à 5 minutes, justifie Nicolas Joyau, vice-président de Caen la Mer en charge des mobilités. C'est le choix de l'exploitabilité et de l'évolutivité de la ligne."

Le tracé B a pris l'avantage pour deux autres raisons : l'accompagnement de la mutation des quartiers, avec la refonte du quartier Lorge, mais aussi le faible impact sur la circulation des bus. Quant au tracé C, il a été écarté car il présentait un potentiel de desserte quotidien plus faible que les deux autres tracés (82 000 voyageurs contre 87 000 pour le tracé A et B).

10,2 km de voies nouvelles

La future ligne de tramway reliera donc la Presqu'île de Caen aux quartiers du Chemin Vert et de Beaulieu en passant par la rue du Carel, puis la rue Damozanne. Elle traversera aussi l'EPSM, ce qui a provoqué de nombreux remous des syndicats CFDT et CGT de l'hôpital.

Quid de l'EPSM ? Nicolas Joyau rassure Impossible de lire le son.

"Il y aura toute une phase de concertation à poursuivre avec l'EPSM", tient à rassurer Nicolas Joyau, qui rappelle que des discussions pour envisager le passage du tram existent depuis dix ans. Au maire de Caen de compléter : "On dialoguera avec eux pour que le confort des patients et le travail des soignants continuent de se dérouler dans de bonnes conditions."

10,2 km de voies nouvelles verront donc le jour sur le réseau de transports Twisto. Le début des travaux est prévu en 2025, pour une mise en circulation à l'horizon 2028. Le coût du projet est évalué à 291 millions d'euros, dont 40 millions sont subventionnés par l'État.