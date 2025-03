Caen. Extension du tramway : la subvention de l'Etat officiellement signée

Lundi 10 mars, le projet d'extension du tramway de Caen la Mer a franchi une étape clé avec la signature officielle de la subvention de l'Etat, s'élevant à 40 millions d'euros.

Ce projet structurant viendra compléter l'axe nord-sud existant et renforcer l'offre de transports en commun dans l'agglomération caennaise en desservant de nouveaux quartiers et pôles d'activité. Parmi eux : les quartiers du Chemin Vert et de Beaulieu, mais aussi le lycée Malherbe, le stade nautique, le stade d'Ornano et la zone d'activités de Saint-Contest. Pour Nicolas Joyau, président de Caen la Mer, "avec des trajets plus rapides et plus fiables. Ce tramway bénéficiera à l'ensemble du réseau, y compris les secteurs périurbains, qui seront mieux connectés aux zones d'activité".

Les travaux débuteront au printemps 2026, après une phase de concertation publique prévue à l'automne et des fouilles archéologiques qui débuteront dès l'été 2025. La mise en service est attendue pour 2029.