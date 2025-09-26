Caen la Mer. Découvrez dans une vidéo immersive le tracé du futur tramway

Dix-sept nouvelles stations réparties sur 9,1km de voies supplémentaires. En 2029, le tramway aura une tout autre allure à Caen, et desservira entre autres le stade Michel d'Ornano, l'Abbaye-aux-Hommes, le théâtre, le quartier du Chemin Vert ou encore Saint-Contest.

Une vidéo mieux qu'une carte

Afin de mieux se rendre compte du tracé, Caen la Mer a publié lundi 22 septembre une vidéo en 3D montrant comment ce transport en commun va s'insérer dans l'espace public. "Ce n'est pas facile de lire un plan", sourit Nicolas Joyau, président de Caen la Mer. "Avec la vidéo, les habitants voient concrètement les conditions de circulation, les pistes cyclables, la végétalisation...Toute la reconfiguration liée au passage du tramway." A quelques détails près, cette vidéo montre ainsi l'espace public tel qu'il sera en 2029.

Jusqu'au 16 octobre, une enquête publique est menée, et votre avis peut compter. Des commissaires-enquêteurs écoutent les remarques des habitants et en feront une synthèse, avec des questions auxquelles la communauté urbaine devra répondre. Si tout se passe bien, la déclaration d'utilité publique pourrait être signée par le préfet du Calvados en février 2026, et les travaux démarreront dans la foulée.