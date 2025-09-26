En ce moment Nous on sait Pierre GARNIER
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen la Mer. Découvrez dans une vidéo immersive le tracé du futur tramway

Mobilité. La communauté urbaine Caen la Mer a publié une vidéo montrant ce à quoi ressemblera le tracé du tramway à l'horizon 2029. Très immersive et en 3D, elle permet de visualiser les conditions de circulation, du tramway, des piétons, des automobilistes, ou encore des cyclistes.

Publié le 26/09/2025 à 18h26 - Par Lilian Fermin
Caen la Mer. Découvrez dans une vidéo immersive le tracé du futur tramway
Voici ce à quoi ressembleront les abords du stade Michel d'Ornano, qui pourra être rejoint à bord d'un tramway en 2029. - Capture d'écran Caen la Mer

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Dix-sept nouvelles stations réparties sur 9,1km de voies supplémentaires. En 2029, le tramway aura une tout autre allure à Caen, et desservira entre autres le stade Michel d'Ornano, l'Abbaye-aux-Hommes, le théâtre, le quartier du Chemin Vert ou encore Saint-Contest.

Une vidéo mieux qu'une carte

Afin de mieux se rendre compte du tracé, Caen la Mer a publié lundi 22 septembre une vidéo en 3D montrant comment ce transport en commun va s'insérer dans l'espace public. "Ce n'est pas facile de lire un plan", sourit Nicolas Joyau, président de Caen la Mer. "Avec la vidéo, les habitants voient concrètement les conditions de circulation, les pistes cyclables, la végétalisation...Toute la reconfiguration liée au passage du tramway." A quelques détails près, cette vidéo montre ainsi l'espace public tel qu'il sera en 2029. 

Jusqu'au 16 octobre, une enquête publique est menée, et votre avis peut compter. Des commissaires-enquêteurs écoutent les remarques des habitants et en feront une synthèse, avec des questions auxquelles la communauté urbaine devra répondre. Si tout se passe bien, la déclaration d'utilité publique pourrait être signée par le préfet du Calvados en février 2026, et les travaux démarreront dans la foulée. 

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen la Mer. Découvrez dans une vidéo immersive le tracé du futur tramway
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple