Nouvelle étape dans le projet d'extension du réseau du tramway à Caen, prévue pour 2029. Place désormais à l'enquête publique. A partir du 15 septembre, et jusqu'au 16 octobre, les habitants de Caen la Mer sont invités à donner leurs avis. Plus de 10 kilomètres d'infrastructures et 17 stations doivent être créés pour relier certains pôles fréquentés comme le Zénith, le stade Michel d'Ornano, le lycée Malherbe ou la Colline aux oiseaux. Pour donner vos avis, vous avez rendez-vous pendant le mois au siège de la communauté urbaine, dans les mairies de Caen, Hérouville-Saint-Clair, Fleury-sur-Orne et Saint-Contest, ou dans les pôles de vie du Chemin Vert et des quartiers centre et sud-ouest de Caen, ainsi qu'en ligne.
Caen. Un mois pour donner son avis à propos de l'extension du tramway
Mobilité. A partir du 15 septembre, la communauté urbaine Caen la Mer propose aux habitants de donner leurs avis à propos du projet d'extension du tramway.
Publié le 14/09/2025 à 13h30 - Par Lilian Fermin
