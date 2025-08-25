Millénaire de Caen. Le spectacle Aquanauts déjà complet, comment le voir sans réservation ?

Les festivités liées au Millénaire de Caen se poursuivent. Les 19, 20 et 21 septembre, le bassin Saint-Pierre s'anime à nouveau. Le spectacle Aquanauts verra des artistes circassiens ou nageurs synchronisés performer sur l'eau et dans les airs. La compagnie suédoise Cirkus Cirkör présentera son spectacle pour la première fois en France. Le 20 août, les réservations étaient lancées au grand public. En quelques heures, et alors que le site internet ne supportait pas le trafic, plus de 23 000 billets ont trouvé preneur, en ligne et en physique. A midi, 15 700 connexions simultanées ont été enregistrées.

Pour les déçus, il reste plusieurs façons d'assister au spectacle. Le périmètre du bassin Saint-Pierre reste accessible, en dehors de la zone réservable, bien que les organisateurs ne garantissent pas "la visibilité totale du spectacle". Sinon, la Foire internationale de Caen diffuse sur écran géant le spectacle chaque soir. L'entrée est gratuite toute la journée du 19 septembre, et à partir de 20h samedi 20 et dimanche 21 septembre.