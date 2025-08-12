Caen. Entre nature et culture : les Jardins d'été de retour

Les Jardins d'été investissent jusqu'au 21 septembre 13 espaces publics de Caen, pour les transformer en promenades florales et artistiques gratuites. L'événement s'adapte cette année au Millénaire de la ville. Et à cette occasion, un des chars de la Parade opératique bénéficie d'un nouveau coup de projecteur. Le char en ferronnerie, présent lors de celle-ci et végétalisé, connaît une seconde vie place de la République. Les Jardins d'été sont à retrouver principalement sur cette place mais aussi à la Colline aux oiseaux, au square Saint-Paul ou encore sur l'esplanade de la Paix.

Pratique. Plus d'informations sur millenairecaen2025.fr