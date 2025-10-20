Millénaire de Caen. Quelle est cette nouvelle sculpture installée sur la Presqu'île ?

Intitulée Molecular Cloud, autrement dit "Nuage Moléculaire", cette sculpture a pris place, petit à petit, sur la Presqu'île de Caen. Une œuvre réalisée par Vincent Leroy, sculpteur normand, dans le cadre du Millénaire de la ville.

Entre art et science

Montée tout au long du mois d'octobre, sur la pelouse située entre le tribunal judiciaire et la bibliothèque Alexis de Tocqueville, cette sculpture semble flotter dans les airs. Considérée comme une constellation de nuages miroirs, l'œuvre est visible de loin, et immersive de près par sa grandeur. Depuis les bords du Canal de Caen à la mer, via l'avenue Pierre Berthelot, Molecular Cloud est accessible en vélo ou à pied. L'œuvre fête le Millénaire et "reflète l'identité d'une ville tournée vers l'innovation" selon l'artiste. Il s'est d'ailleurs associé à l'Atelier Blam, basé à Nantes, pour réaliser cette sculpture.

Un artiste normand à la baguette

Exerçant depuis 30 ans, Vincent Leroy est le sculpteur en charge de cette œuvre. L'artiste normand expose ses réalisations à travers le monde entier, du Japon au Canada, en passant par les Etats-Unis, l'Arabie saoudite ou encore la Chine. Après avoir étudié à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle (ENSCI) de Paris, Vincent Leroy crée "des installations immersives qui captivent par leur ingéniosité et leur harmonie avec les lieux", selon le site du Millénaire de Caen. Installé à la capitale, il a l'occasion de travailler avec des marques prestigieuses de luxe comme Cartier ou encore Hermès. Ses réalisations jouent avec les perspectives, via des jeux d'ondulations, de lumières et de déformations et "plongent les spectateurs dans des expériences visuelles et émotionnelles".