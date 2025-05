[Photos] Caen. Les préparatifs continuent à J-2 de la Parade Opératique

A Caen, vendredi 9 mai, de 19h30 à minuit, la Parade Opératique se présentera sous la forme d'une caravane de 350 mètres de long qui se baladera dans tout le centre-ville. Elle sera composée de géants et de chars, où danseurs, chanteurs, ou encore circassiens performeront. Durant son périple dans la ville, la caravane sera le théâtre de six spectacles en mouvement appelés "segments", qui représenteront chacun une évocation historique. Ces segments seront jalonnés de six stations, qui sont des scènes à ciel ouvert dans des lieux emblématiques de la ville, réveillées au passage de la caravane.

Sur la place Courtonne se déroulera la station 5, appelée "Ceux qui ne sont pas encore nés", visible à partir de 23h15. Pendant 30 minutes, quatre funambules performeront sur ces installations.

Des stations en cours d'installation

La place Courtonne, la place Saint-Sauveur, et l'esplanade de l'Université de Caen sont réquisitionnées par les techniciens pour mettre en place avant vendredi les scènes ouvertes qui seront présentes sur le parcours de la caravane.

Etant donné l'ampleur des installations et de la manifestation, il sera difficile de circuler librement dans la ville. Les organisateurs ont mis en place des parkings et navettes afin de permettre à tous d'assister à la parade en toute sécurité.

La station 4 prendra place au campus 1 de l'Université de Caen qui deviendra, à partir de 21h50, et pendant 35 minutes, le théâtre d'une fresque qui rend hommage à la résilience des Caennais, après la Bataille de Caen, à l'été 1944.

Sur l'Esplanade de la paix, en face du campus 1 de l'université de Caen, le segment 4 "Bal populaire" prendra place. Comme son nom l'indique, il s'agira d'un bal dansé, et d'un lieu de fête. Il commencera à 22h45 et durera 45 minutes.