Millénaire de Caen. "Chacun pourra se rendre à la Parade Opératique" : les détails de l'événement dévoilés

La fête s'annonce totale dans les rues de Caen vendredi 9 mai. La Parade Opératique, temps fort des festivités du Millénaire, s'emparera du centre-ville, de l'avenue Albert Sorel au port de plaisance, à travers un itinéraire de 5km qui durera 5 heures, ponctué par différents spectacles qui promettent tous d'en mettre plein les yeux aux spectateurs. Ce lundi 5 mai, la préfecture, la direction artistique et la Ville de Caen ont présenté l'organisation derrière cet événement qui pourrait attirer une centaine de milliers de curieux dans le centre-ville.

A ceux qui hésitent à venir sur place le 9 mai, craignant qu'il y ait trop de monde, le maire Aristide Olivier répond : "Nous avons créé les conditions techniques pour ne pas avoir de raison de ne pas venir à la Parade Opératique. Chacun pourra se rendre à Caen." Cela passe par la mise en place de parkings relais, desquels partiront des navettes gratuites toutes les 15 minutes, en direction du centre-ville. Ils se trouvent à Colombelles (parking Beauregard), à Ifs (Jean Vilar), à Beaulieu, à la Colline aux oiseaux, et au Campus 2.

La circulation en ville sera très difficile, voire impossible dès le milieu de l'après-midi. L'utilisation de mobilités douces, comme le vélo ou la marche, est préconisée. Le réseau Twisto sera lui gratuit sur l'ensemble de la journée, mais fortement perturbé.

Une sécurité renforcée

Ce sont en tout 95 membres de la police nationale qui seront mobilisés lors de cette parade, et presque autant de la police municipale. Il faut y ajouter une centaine d'effectifs de sécurité privée, mais aussi des pompiers, des secouristes, et plus de 500 bénévoles, du GIP du Millénaire ou de la compagnie du Ballon Vert. De plus, 14 membres Sentinelle, des forces mobiles et des démineurs seront aussi engagés.

Si la comparaison d'un événement de la sorte avec le carnaval étudiant est tentante, le préfet Stéphane Bredin la réfute. "Cette parade dure plus longtemps, sur un parcours plus long, plus complexe, plus sinueux, se termine la nuit, avec une foule attendue beaucoup plus importante." Après le succès populaire de l'inauguration du Millénaire au château, qui a forcé les services de l'Etat à revoir leur dispositif à la hausse, le préfet mise sur une affluence "avec une hypothèse haute". Le chiffre de 100 000 spectateurs est pour le moment envisagé, avec prudence, tant il est difficile d'estimer l'affluence.

Il n'y a pas un endroit meilleur qu'un autre pour suivre la Parade Opératique

Face à une foule qui s'annonce dense, les organisateurs recommandent de planifier à l'avance sa soirée, en cochant les événements auxquels on veut assister, puisqu'il sera impossible de tout voir. "Il n'y a pas de hiérarchie sur les tableaux, la parade évolue tout du long. On peut très bien écouter de la musique baroque sur la place Saint-Sauveur, puis aller plus tard voir le segment 5, avec de la pyrotechnie et une ambiance carnavalesque. Les 12 chapitres ont tous la même valeur", suggère Amélie Clément, la directrice artistique, qui appuie bien sur le fait qu'il ne sera pas possible de suivre toute la déambulation.

Tous les détails de cette parade sont sur le site du Millénaire. Certains tableaux comportent de la musique forte ou de la pyrotechnie, qui peuvent déranger certains publics. Pensez à bien vous renseigner au préalable. Il existe aussi des accès spécifiques pour les PMR.

Tout est mis en œuvre pour faire de cette soirée une journée "unique", et la confiance est de mise pour que tout se déroule pour le mieux.