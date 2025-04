Caen. L'ensemble du réseau Twisto gratuit le 9 mai pour la parade opératique

Les transports en commun seront gratuits à Caen vendredi 9 mai. Le réseau Twisto met en place ce dispositif à l'occasion de la parade opératique, l'un des gros événements du Millénaire qui se déroule le même jour.

Une décision pour "faciliter l'accès à cet événement exceptionnel", explique Twisto dans un communiqué. Un dispositif spécial sera d'ailleurs mis en place avec "des navettes dédiées". Elles seront disponibles entre les différents parkings relais avec une ligne spécifique. Une bonne façon de désengorger la ville, dont le trafic sera fortement perturbé au vu du parcours de la parade, qui va faire 5km en tout, sur l'ensemble du centre-ville.

Twisto propose un plan pour savoir comment se rendre sur le parcours de la parade opératique. - Twisto

Une ligne Millénaire

Vendredi 9 mai sera également mise en place une "ligne Millénaire". Elle devrait passer toutes les dix minutes, entre le Calvaire Saint-Pierre et la gare, en passant par le Mémorial, le cimetière Saint-Gabriel, le Zénith et la place Foch. Un contournement du centre-ville pour rejoindre les lignes divisées entre la partie nord et sud est prévu, car elles seront interrompues dans le centre-ville. Twisto tient également à informer ses passagers, malgré ces dispositifs "des perturbations sont à prévoir tout au long de la journée".

Ligne Millénaire mise en place vendredi 9 mai 2025. - Twisto