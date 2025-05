Caen. Quel temps fera-t-il pour la Parade Opératique ?

Il avait fait très beau pour l'inauguration du Millénaire de Caen le 20 mars dernier. Après une soirée grandiose au château, place désormais à la Parade Opératique, deuxième événement majeur du Millénaire. Et pour l'occasion, le ciel réserve du soleil et peu de nuages à Caen ce vendredi 9 mai.

Un peu de vent et de la fraîcheur

Un ciel clair, mais un peu de vent, dans la continuité du début de semaine. Les moyennes sont comprises entre 15 et 20km/h. Et côté mercure, il faudra se couvrir un peu. Dans l'après-midi, on ne dépassera pas les 20°C, alors en soirée difficile d'atteindre les 15. Météo France annonce 14°C de moyenne dans la soirée pour ensuite descendre à 9°C une fois la nuit tombée.