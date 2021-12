Après un été particulièrement sec et ensoleillé, la météo devrait redevenir plus instable dès cette fin de semaine. "On attend un temps sec jusqu'à ce jeudi, et l'on devrait voir apparaître ensuite une météo plus instable et changeante jusqu'à la semaine prochaine", prévoyait ce mardi matin Marie-Annick Bühler au centre Météo France de Carpiquet.