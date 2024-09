Intempéries. Plusieurs rues inondées à Caen, une tornade observée dans l’Orne

La Manche est placée en alerte orange pluie et inondation par Météo France, samedi 7 et dimanche 8 septembre. C’est pourtant dans le Calvados, placé en vigilance jaune, que l’impact a été le plus important, et en particulier à Caen, samedi. Les pompiers sont intervenus près de 140 fois en lien avec l’événement météo, essentiellement sur l’agglomération caennaise où il est tombé 1 mois de pluie sur les dernières 72h.

Certaines rues et notamment le quartier de la gare ont été inondés, ainsi que certains commerces. Ces intempéries ont conduit par exemple à l’annulation du triathlon de la ville. 900 personnes devaient prendre le départ ce dimanche matin, mais le parcours est devenu impraticable à cause de la météo.

Une tornade observée

Une possible tornade a été aperçue samedi 7 septembre vers 18h au sud de Flers. Elle s’est déplacée un court instant, arrachant quelques arbres d’un bois dans son sillage. Elle n’a fait aucun dégât sur la voirie et il n'y a pas de victime. La préfecture ne recense aucune intervention des pompiers concernant l’événement météo.