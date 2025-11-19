Caen. La piscine du Chemin-Vert va bientôt fermer ses portes pour deux mois

Dans un souci de maintenance et d'amélioration du service public, la piscine du Chemin-Vert à Caen va fermer ses portes, entre le 1er décembre 2025 et le 25 janvier 2026 inclus. Plusieurs alternatives sont proposées pour les usagers du centre aquatique.

Des travaux indispensables

Pour assurer la sécurité et la longévité de la piscine du Chemin-Vert, une série de travaux va être réalisée. Ceux-ci permettront d'améliorer le système de filtration, pour une meilleure qualité d'eau et une économie d'énergie. Les éléments métalliques seront protégés, et les vestiaires, devenus vétustes, seront remplacés. Diverses remises en état, comme les goulottes de récupération d'eau et les plages près du bassin, sont également au programme.

Un coût total de 350 000 euros

Entièrement pris en charge par Caen la Mer, ces travaux font partie intégrante d'une démarche de maintenance durable des équipements sportifs. Pour un coût total de 350 000 euros, la communauté urbaine vise à garantir un service de qualité tout en maîtrisant les dépenses à long terme.

Pas de panique pour les habitués, les abonnements à la piscine du Chemin-Vert seront utilisables pour nager à la piscine Montmorency d'Hérouville-Saint-Clair. Ce sera de même pour les cartes d'animation, qui seront utilisables dans plusieurs autres centres aquatiques. De plus, les usagers pourront demander un rallongement de leur souscription, conforme à la durée de fermeture.