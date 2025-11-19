En ce moment Can't get you out of my head KYLIE MINOGUE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. La piscine du Chemin-Vert va bientôt fermer ses portes pour deux mois

Economie. Pour garantir de bonnes conditions de baignade et d'accueil, la piscine du Chemin-Vert va fermer du 1er décembre 2025 au 25 janvier 2026 inclus.

Publié le 19/11/2025 à 18h09 - Par Léo Besselievre
Caen. La piscine du Chemin-Vert va bientôt fermer ses portes pour deux mois
La piscine du Chemin-Vert va améliorer ses conditions d'accueil, en rénovant ses locaux pendant 2 mois. - Chemin Vert - Laurent Besnehard

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Dans un souci de maintenance et d'amélioration du service public, la piscine du Chemin-Vert à Caen va fermer ses portes, entre le 1er décembre 2025 et le 25 janvier 2026 inclus. Plusieurs alternatives sont proposées pour les usagers du centre aquatique.

Des travaux indispensables

Pour assurer la sécurité et la longévité de la piscine du Chemin-Vert, une série de travaux va être réalisée. Ceux-ci permettront d'améliorer le système de filtration, pour une meilleure qualité d'eau et une économie d'énergie. Les éléments métalliques seront protégés, et les vestiaires, devenus vétustes, seront remplacés. Diverses remises en état, comme les goulottes de récupération d'eau et les plages près du bassin, sont également au programme.

Un coût total de 350 000 euros

Entièrement pris en charge par Caen la Mer, ces travaux font partie intégrante d'une démarche de maintenance durable des équipements sportifs. Pour un coût total de 350 000 euros, la communauté urbaine vise à garantir un service de qualité tout en maîtrisant les dépenses à long terme.

Pas de panique pour les habitués, les abonnements à la piscine du Chemin-Vert seront utilisables pour nager à la piscine Montmorency d'Hérouville-Saint-Clair. Ce sera de même pour les cartes d'animation, qui seront utilisables dans plusieurs autres centres aquatiques. De plus, les usagers pourront demander un rallongement de leur souscription, conforme à la durée de fermeture.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen. La piscine du Chemin-Vert va bientôt fermer ses portes pour deux mois
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple