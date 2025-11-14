Chantier. Le port de Ouistreham parmi les meilleurs de France ?

Pour se conformer aux règles européennes, le port de Ouistreham va s'électrifier pour permettre de recharger, à quai, les nouveaux bateaux hybrides, comme le Guillaume de Normandie. Un câble de 10km va relier le port au poste source d'alimentation de Ranville. Deuxième port de Normandie muni de ce dispositif, après Le Havre, Ouistreham va se placer sur la même marche que Marseille, Nice ou encore Toulon.

Des bienfaits pour la ville

Ce chantier va tout changer : les bateaux à quai pourront éteindre leurs machines, qui étaient obligées de tourner pour garder l'électricité à bord. "Les vibrations des bateaux, ressenties par 100 à 150 maisons, vont totalement disparaître", se réjouit Romain Bail, maire de Ouistreham et vice-président de Ports de Normandie. Le sujet de la pollution aspire aussi à être clôturé : "Les déjections de polluants dans l'eau et dans l'air n'existeront plus", assure-t-il.

Chez Enedis, en charge des chantiers raccordés au réseau public, on est conscient de l'importance de ce raccordement : "Ouistreham va devenir l'un des ports les plus modernes et écologiques de France", souligne Frédéric Hardouin, délégué territorial du Calvados. Qualifié de "très important", avec une puissance distribuée de 9MW (consommation annuelle de 5 000 habitants), il va s'agir d'installer des "grosses bornes de recharge pour bateaux, à l'image de nos véhicules électriques", comme le vulgarise Frédéric Hardouin.

La fin des travaux est prévue pour la fin du printemps 2026. Coût total : un million d'euros, avec 40% pris en charge par Enedis, le reste par Ports de Normandie. D'autres projets sont en cours d'étude, à Cherbourg et à Dieppe.

La trancheuse en plein travail, qui extrait la terre, enterre le câble, et recouvre à l'état d'origine. Pour en savoir plus, cliquez sur "lire plus" ci-dessous. - Léo Besselièvre