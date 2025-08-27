Tourisme. Deux hôtels normands sacrés parmi les meilleurs de France, selon un grand média britannique

Le quotidien britannique The Guardian a publié début février son palmarès des plus beaux hôtels, bed & breakfast et châteaux de France. De la Côte d'Azur aux montagnes des Alpes, la sélection met en avant des adresses d'exception. Mais deux noms ont particulièrement retenu l'attention en Normandie : l'Hôtel les Prés, niché dans le Perche, et la Villa Victoria, installée à Ouistreham.

L'Hôtel les Prés, le charme discret du Perche

Situé dans l'Orne, l'Hôtel les Prés séduit les voyageurs en quête de calme et d'authenticité. Installé dans un ancien pavillon de chasse du XVIIIe siècle, ce lieu allie raffinement architectural et atmosphère chaleureuse.

Avec seulement neuf chambres décorées avec goût, une cuisine locale orchestrée par un chef passionné et un environnement verdoyant, il s'impose comme l'une des adresses les plus élégantes de Normandie.

La Villa Victoria, écrin élégant à Ouistreham

Plus au nord, à quelques minutes des plages du Débarquement, la Villa Victoria, dans le Calvados, s'est rapidement imposée comme une référence. Ouvert en 2024 dans une demeure cossue, cet hôtel de charme propose huit chambres et suites à la décoration soignée, un espace bien-être et même un bar à vins.

Sa localisation idéale (entre mémoire historique, littoral normand et proximité avec le ferry vers l'Angleterre) en fait un point de chute parfait pour les visiteurs français comme étrangers.

Un signal fort pour le tourisme normand

Ce double classement met en lumière le dynamisme de l'hôtellerie normande. Entre patrimoine, gastronomie et authenticité, la région confirme qu'elle n'a rien à envier aux grandes destinations françaises. Un coup de projecteur qui devrait séduire encore davantage les voyageurs en quête de séjours d'exception, à seulement deux heures de Paris… Mais aussi pour nos voisins anglais !