Cagny. Un piéton gravement blessé après avoir été renversé par une voiture

Mardi 2 décembre, aux alentours de 19h45, un piéton a été renversé par une voiture dans le bourg de Cagny, à l'est de Caen.

La gendarmerie a ouvert une enquête

La victime a été grièvement blessée dans l'accident et son pronostic vital était engagé au moment de la prise en charge par les secours.

Les pompiers et les forces de l'ordre sont rapidement intervenus sur place. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cet incident.