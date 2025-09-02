Tourisme. La Normandie parmi les destinations préférées en camping-car : quelle place occupe-t-elle au classement national ?

Alors que la météo de juillet s'annonçait capricieuse, le bilan est sans appel : la Normandie a séduit plus que jamais les camping-caristes. Selon les chiffres publiés par Camping-Car Park, le premier réseau européen d'aires d'étape, la région a enregistré une hausse de 28% des nuitées par rapport à 2024. Une dynamique qui place la Normandie parmi les destinations françaises les plus attractives de l'été.

Avec plus d'une réservation sur deux réalisée par des touristes étrangers (52%), la Normandie s'affirme comme un carrefour européen du tourisme itinérant.

Un classement dominé par le Sud… mais le Nord progresse

Le palmarès de l'été 2025 met encore en avant les destinations du Sud :

1 re : Nouvelle-Aquitaine – 341 378 nuitées (+26,3%)

: Nouvelle-Aquitaine – 341 378 nuitées (+26,3%) 2 e : Occitanie – 157 573 nuitées (+12,2%)

: Occitanie – 157 573 nuitées (+12,2%) 3 e : Auvergne-Rhône-Alpes – 148 253 nuitées (+11,4%)

: Auvergne-Rhône-Alpes – 148 253 nuitées (+11,4%) 4 e : Pays de la Loire – 135 193 nuitées (-2,3%)

: Pays de la Loire – 135 193 nuitées (-2,3%) 5e : Bretagne – 133 395 nuitées (+16,7%)

Mais la surprise vient du Nord et de l'Est :

Hauts-de-France : +38% de nuitées

Normandie : +28%

Grand Est : +20%

Ces trois régions attirent de plus en plus de visiteurs européens, notamment grâce à leur accessibilité et leur implantation stratégique sur les grands axes.

Les étrangers, moteurs de la croissance

Sur l'ensemble du réseau Camping-Car Park, les étrangers représentent 32% des nuitées, contre 31% en 2024 et 27% en 2023.

En Normandie, la tendance est encore plus marquée : les Allemands, les Anglais et désormais les Espagnols figurent dans le trio de tête des nationalités les plus présentes.

Un tourisme itinérant en plein essor

Avec 1,3 million de nuitées enregistrées sur le réseau en France (+10% par rapport à 2024), l'hébergement en camping-car et fourgon aménagé ne cesse de séduire. La Normandie, grâce à ses paysages variés, ses plages et son patrimoine culturel, profite pleinement de cet engouement.