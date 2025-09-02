En ce moment Feel Good Charlotte CARDIN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Tourisme. La Normandie parmi les destinations préférées en camping-car : quelle place occupe-t-elle au classement national ?

Tourisme. La Normandie a vécu un été 2025 avec une hausse de 28% des nuitées en camping-car. Dans un classement dominé par la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, la région normande s'impose comme l'une des grandes gagnantes de la saison, portée par une fréquentation étrangère record.

Publié le 02/09/2025 à 17h40 - Par Mathilde Rabaud
Tourisme. La Normandie parmi les destinations préférées en camping-car : quelle place occupe-t-elle au classement national ?
La Normandie fait mieux que prévu : le boom inattendu de l'été 2025. - Mathilde Rabaud

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Alors que la météo de juillet s'annonçait capricieuse, le bilan est sans appel : la Normandie a séduit plus que jamais les camping-caristes. Selon les chiffres publiés par Camping-Car Park, le premier réseau européen d'aires d'étape, la région a enregistré une hausse de 28% des nuitées par rapport à 2024. Une dynamique qui place la Normandie parmi les destinations françaises les plus attractives de l'été.

Avec plus d'une réservation sur deux réalisée par des touristes étrangers (52%), la Normandie s'affirme comme un carrefour européen du tourisme itinérant.

Un classement dominé par le Sud… mais le Nord progresse

Le palmarès de l'été 2025 met encore en avant les destinations du Sud :

  • 1re : Nouvelle-Aquitaine – 341 378 nuitées (+26,3%)
  • 2e : Occitanie – 157 573 nuitées (+12,2%)
  • 3e : Auvergne-Rhône-Alpes – 148 253 nuitées (+11,4%)
  • 4e : Pays de la Loire – 135 193 nuitées (-2,3%)
  • 5e : Bretagne – 133 395 nuitées (+16,7%)

Mais la surprise vient du Nord et de l'Est :

  • Hauts-de-France : +38% de nuitées
  • Normandie : +28%
  • Grand Est : +20%

Ces trois régions attirent de plus en plus de visiteurs européens, notamment grâce à leur accessibilité et leur implantation stratégique sur les grands axes.

28% en plus de voyageurs en camping-cars cette année ! où se situe la Normandie sur le podium français ?28% en plus de voyageurs en camping-cars cette année ! où se situe la Normandie sur le podium français ? - Camping-Car Park

Les étrangers, moteurs de la croissance

Sur l'ensemble du réseau Camping-Car Park, les étrangers représentent 32% des nuitées, contre 31% en 2024 et 27% en 2023.

En Normandie, la tendance est encore plus marquée : les Allemands, les Anglais et désormais les Espagnols figurent dans le trio de tête des nationalités les plus présentes.

Un tourisme itinérant en plein essor

Avec 1,3 million de nuitées enregistrées sur le réseau en France (+10% par rapport à 2024), l'hébergement en camping-car et fourgon aménagé ne cesse de séduire. La Normandie, grâce à ses paysages variés, ses plages et son patrimoine culturel, profite pleinement de cet engouement.

Galerie photos
28% en plus de voyageurs en camping-cars cette année ! où se situe la Normandie sur le podium français ? - Camping-Car Park

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tourisme. La Normandie parmi les destinations préférées en camping-car : quelle place occupe-t-elle au classement national ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple