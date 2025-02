Calvados. 41 camping-cars achetés avec des chèques volés, un réseau démantelé par la section de recherches de Caen

Les malfaiteurs ciblaient des particuliers mettant en vente leurs camping-cars. Opérant sous couvert de sociétés fictives, ils achetaient ensuite les véhicules en présentant des chèques volés. Après de nombreux mois d'investigations, cinq individus ont été interpellés entre mardi 25 et mercredi 26 février, en Seine-Saint-Denis (93), Haute-Vienne (87) et Seine-et-Marne (77).

41 camping-cars achetés et un préjudice s'élevant à 1,2 million d'euros

L'enquête a été confiée à la section de recherches de Caen, en co-saisine avec la brigade de recherches de Deauville, après l'achat de deux camping-cars le 22 novembre 2023 sur les communes de Dozulé et Blonville-sur-Mer. Des achats avec des chèques volés, établis au nom d'une société basée dans le nord de la France. Au total, 41 faits pour un préjudice d'environ 1,2 million d'euros sont rapprochés et imputés à ce groupe criminel organisé, qui a sévi dans le Grand Ouest et le nord de l'hexagone.

Ils ont donc été interpellés cette semaine et sont défavorablement connus de la justice pour des faits d'escroquerie, de vol et de violence. Lors des perquisitions, 30 pièces Napoléon 20 francs or, 2 montres de marque Rolex, du numéraire, un véhicule de type Hummer H2, des téléphones portables, 2 chéquiers à l'apparence douteuse et deux cartes d'identité aux noms de tierces personnes sont saisis.

A l'issue de leurs gardes à vue, les mis en cause ont été déferrés jeudi 27 février au parquet de Lisieux en vue d'un passage en comparution immédiate.