Sud-Manche. Il a fait de sa passion du camping-car son métier

Voilà un an maintenant que Thomas Jouvet a créé son entreprise. Le jeune homme de 25 ans a lancé L'étape du camping-car à Ponts, près d'Avranches. Il vend des véhicules en dépôt-vente, mais il propose aussi tout l'équipement nécessaire aux camping-caristes ou amateurs de vie en van. Il a fait de sa passion son métier.

"Depuis que j'ai cinq ans, je fais du camping-car avec mes parents et j'ai continué", explique le jeune homme. Il a décidé de lancer sa boutique après une prise de conscience : il manquait un magasin dans la région. "Pour trouver des produits, il fallait faire une centaine de kilomètres, plus le prix du produit et le carburant. Les produits arrivaient à une somme très chère", détaille-t-il. Il a ainsi fait le choix de se développer sur le marché de la vente de véhicules et d'accessoires. Il vend aussi bien des piles et du produit pour les toilettes, que des fauteuils et tables de camping.

Un secteur qui se porte plutôt bien

Après un an d'existence, Thomas Jouvet est plutôt content. "Beaucoup disent que la conjoncture actuelle est difficile, mais nous, on s'est aperçu que les gens, quand ils ont besoin de se faire plaisir, n'hésitent pas à investir un petit peu plus que prévu", assure-t-il. Il y a aussi le développement d'une offre de location de matériel, notamment une tente de toit, pour ceux qui n'auraient pas un très grand usage de ce type d'équipement ou pas la place de le ranger.

Thomas Jouvet a aussi de nombreuses idées de cadeau à faire aux fans de voyage en van ou en camping-car : chaise avec repose jambe, la table pliable ou encore, à plusieurs, le vélo pliable à batterie.