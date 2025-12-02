En ce moment Autrement (PI) Julien LIEB
Honfleur. Le projet du nouveau centre aquatique franchit une étape clé

Economie. La Communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville (CCPHB) porte depuis plusieurs années un projet majeur : la construction d'un centre aquatique intercommunal destiné à l'ensemble des habitants du territoire. Lundi 1er décembre 2025, lors du conseil communautaire, le choix du constructeur a été approuvé.

Publié le 02/12/2025 à 11h04 - Par Elvire Alix
Voici les perspectives du nouveau centre aquatique de Honfleur-Beuzeville, présenté par le conseil communautaire. - Honfleur-Beuzeville

La Communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville (CCPHB) vient de franchir une étape importante dans le projet de son futur centre aquatique intercommunal, un équipement attendu par tous les habitants du territoire. Le centre sera conçu pour accueillir les scolaires, les familles, les sportifs et les seniors, avec des espaces adaptés à chacun.

Un équipement moderne et multifonction

Après examen des offres, le conseil communautaire a approuvé le choix du groupement mené par Bouygues Bâtiment Grand Ouest, qui sera le mandataire, accompagné d'Action Développement Loisir / Récréa, Coste Architectures, FIN-Partner 2 et Invest en Normandie.

Le futur centre aquatique, avec un investissement prévu de 19 millions d'euros, comprendra plusieurs zones distinctes : une zone d'accueil et administrative, une halle des bassins avec bassin sportif, bassin aqualudique, pataugeoire, aire de jeux aquatiques avec deux toboggans, ainsi qu'un espace bien-être comprenant un sauna finlandais, une grotte de sel, un hammam, des douches sensorielles, seau d'eau froide et une salle de relaxation donnant sur une terrasse avec un sauna extérieur et deux jacuzzis.

Le projet de l'intérieur du centre aquatique.Le projet de l'intérieur du centre aquatique. - Honfleur-Beuzeville

A l'extérieur, le projet prévoit des espaces de loisirs avec un solarium minéral et solarium végétal, ainsi qu'un emplacement dédié à la restauration.

Le projet de l'extérieur du futur centre aquatique.Le projet de l'extérieur du futur centre aquatique. - Honfleur-Beuzeville

Le centre sera réalisé et géré par le même groupement pendant vingt-cinq ans, assurant à la fois la construction, l'exploitation et le gros entretien. La date d'ouverture n'a pas encore été communiquée.

Le projet de l'intérieur du centre aquatique. - Honfleur-Beuzeville Le projet de l'extérieur du futur centre aquatique. - Honfleur-Beuzeville

