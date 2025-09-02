Tourisme. Deux plages normandes détrônent (largement) la Côte d'Azur sur Instagram, mais lesquelles, et pourquoi ?

Quand on pense aux plages les plus célèbres de France, surtout si on pense aux réseaux sociaux, on imagine spontanément le Sud, ses criques turquoise et son soleil omniprésent. Pourtant, ce sont bien deux plages normandes qui dominent le classement Instagram en 2025. Et c'est une étude qui date d'août 2025, réalisée par Plaque Plastique qui le dit.

Omaha Beach et Utah Beach, les reines d'Instagram

Avec plus de 181 000 publications pour Omaha Beach et près de 59 000 pour Utah Beach, ces deux sites historiques du Débarquement allié sont devenus des symboles à la fois touristiques, culturels et mémoriels. Leur succès sur les réseaux sociaux tient autant à leur beauté sauvage qu'à leur portée historique universelle.

La troisième plage du classement (la Calanque d'En-Vau) n'est qu'à 25 400 publications… soit presque deux fois moins qu'Utah Beach !

Les plages du Sud toujours incontournables

Si la Normandie s'impose en tête, la Provence-Alpes-Côte d'Azur reste la région la plus représentée dans le palmarès, avec huit plages présentes, dont la Calanque d'En-Vau et Pampelonne. La Corse n'est pas en reste avec des joyaux comme la plage d'Argent, Palombaggia ou encore le Lotu.

En Occitanie, les vastes étendues de l'Espiguette et des Chalets séduisent également les photographes et vacanciers.

La diversité des littoraux français

Le classement met en lumière la richesse des littoraux de l'Hexagone et d'Outre-mer. La Martinique s'invite avec la plage des Salines, tandis que La Réunion se distingue avec Grande Anse et l'Hermitage. Plus au nord, la Bretagne affiche aussi ses atouts, de la plage de l'Ile Vierge aux Blanches Sablons.

Deux autres plages normandes dans le top

Et la Normandie ne s'arrête pas là : deux autres plages de la région figurent également dans le classement. La plage de Deauville à la 13e place cumule près de 4 880 publications, confirmant son statut de station balnéaire chic et emblématique de la Côte Fleurie. Plus discrète mais tout aussi photogénique, la plage d'Etretat, à la 27e place, avec ses falaises mondialement connues et ses plages de galets, apparaît elle aussi dans le top, avec 1 260 publications sur Instagram.

Pourquoi la Normandie séduit tant sur les réseaux ?

L'attrait pour les plages normandes s'explique par un mélange unique :