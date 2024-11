Plage. La Normandie aux deux premières places du classement des plages les plus populaires sur les réseaux sociaux !

169 895 publications. Oui, vous avez bien lu. Omaha Beach, célèbre plage du Débarquement allié, écrase la concurrence sur Instagram. Pourquoi ce succès ? Parce que ses visiteurs ne se contentent pas de publier des photos de vagues ou de sable fin. Ils y partagent une part d'histoire, rendant hommage à cette plage qui fut témoin d'un des épisodes les plus marquants du XXe siècle. Si le hashtag #omahabeach brille autant, c'est parce qu'il convoque à la fois la mémoire collective et la beauté brute du site. Une plage qui ne laisse personne indifférent, que vous soyiez amateur de selfies ou de récits historiques.

Utah Beach : un hommage en seconde place

Avec 55 020 publications, Utah Beach, autre plage emblématique du Débarquement, décroche la médaille d'argent. Moins de photos d'horizons infinis, mais beaucoup d'images de monuments et de musées dédiés à cette période. Le hashtag #utahbeach attire une communauté de passionnés qui immortalisent leur visite sur ce site chargé d'émotion.

Et le Sud dans tout ça ?

Difficile d'imaginer que la Normandie dépasse les eaux turquoise du Sud, et pourtant ! En troisième position, la calanque d'En-Vau, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, totalise seulement 24 583 publications. Un contraste saisissant qui montre que les plages du Nord ont d'autres atouts que la chaleur : un storytelling puissant et une esthétique sauvage qui séduisent les réseaux.

TikTok : la Normandie en force, Deauville entre en scène

Mais qu'en est-il du royaume des vidéos courtes ? Sur TikTok, Omaha Beach conserve son trône, même si le volume des publications est bien moindre avec 3 284 vidéos. Petite surprise, Deauville entre dans le classement avec 2 344 publications, probablement grâce à son ambiance glamour et ses célèbres planches. Un vent de nostalgie qui plaît autant aux TikTokeurs qu'aux amateurs de cinéma.

Normandie vs Sud : un duel culturel

Sur Instagram, 19 plages du Sud figurent dans le top 30, mais aucune n'atteint les sommets d'Omaha et Utah Beach. Avec quatre plages classées, la Normandie tire son épingle du jeu. Une victoire qui prouve que la culture et l'histoire valent parfois plus qu'un simple panorama ensoleillé.