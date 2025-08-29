Seine-Maritime. Tourisme : quel bilan pour la saison estivale ?

"La Seine-Maritime attire toujours et de plus en plus", affirme Jean-Marc Deverre, directeur général de Seine-Maritime attractivité, le bras armé du Département pour sa politique touristique. A l'heure de la rentrée, l'agence dresse un premier bilan de la fréquentation estivale dans le Département, qui confirme un intérêt croissant pour la destination au fil des années. Pour 2025 par rapport à 2024, "c'est une année 0+ avec une très légère hausse", indique le professionnel. Les données de flux vision, qui se basent sur le bornage des téléphones portables permettent de mesurer que 5,3 millions de nuitées de touristes ont été enregistrées en Seine-Maritime entre le 1er juillet le 25 août, soit un chiffre équivalent à 2024.

Les Américains et Chinois de retour

7,9 millions d'excursions, c'est-à-dire des visites à la journée, ont aussi été comptées. "Il faut rappeler que nous sommes à +1,5% depuis janvier. Ici, le pic estival n'est pas aussi important qu'ailleurs et nous avons des touristes tout au long de l'année", indique Jean-Marc Deverre. Autre constat, les étrangers sont bien de retour après la chute de leurs visites depuis le Covid. La moitié de la fréquentation touristique du Département est désormais étrangère, soit une hausse de près de 5%. "Nous avons toujours ce même tiercé avec d'abord la clientèle allemande, puis les Hollandais et le Royaume-Uni." Mais le phénomène marquant est le retour de la clientèle américaine avec +5% de nuitées et surtout chinoise avec +12% de nuitées. Quant à l'idée que des touristes du sud viendraient chercher de la fraîcheur en Normandie, cela reste encore de l'ordre de la légende urbaine. "Ça ne se vérifie pas dans les chiffres. Mais la clientèle est de plus en plus mobile et peut changer ses plans en fonction de la météo."