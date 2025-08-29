En ce moment 2 BE LOVED (AM I READY) LIZZO
Seine-Maritime. Tourisme : quel bilan pour la saison estivale ?

Tourisme. A l'heure de la rentrée, Seine-Maritime attractivité dresse le bilan d'une saison touristique estivale satisfaisante.

Publié le 29/08/2025 à 17h25
Seine-Maritime. Tourisme : quel bilan pour la saison estivale ?
Les aires urbaines de Rouen, du Havre et l'ensemble du littoral,comme ici Veulettes-sur-Mer, attirent les touristes.

"La Seine-Maritime attire toujours et de plus en plus", affirme Jean-Marc Deverre, directeur général de Seine-Maritime attractivité, le bras armé du Département pour sa politique touristique. A l'heure de la rentrée, l'agence dresse un premier bilan de la fréquentation estivale dans le Département, qui confirme un intérêt croissant pour la destination au fil des années. Pour 2025 par rapport à 2024, "c'est une année 0+ avec une très légère hausse", indique le professionnel. Les données de flux vision, qui se basent sur le bornage des téléphones portables permettent de mesurer que 5,3 millions de nuitées de touristes ont été enregistrées en Seine-Maritime entre le 1er juillet le 25 août, soit un chiffre équivalent à 2024.

Les Américains et Chinois de retour

7,9 millions d'excursions, c'est-à-dire des visites à la journée, ont aussi été comptées. "Il faut rappeler que nous sommes à +1,5% depuis janvier. Ici, le pic estival n'est pas aussi important qu'ailleurs et nous avons des touristes tout au long de l'année", indique Jean-Marc Deverre. Autre constat, les étrangers sont bien de retour après la chute de leurs visites depuis le Covid. La moitié de la fréquentation touristique du Département est désormais étrangère, soit une hausse de près de 5%. "Nous avons toujours ce même tiercé avec d'abord la clientèle allemande, puis les Hollandais et le Royaume-Uni." Mais le phénomène marquant est le retour de la clientèle américaine avec +5% de nuitées et surtout chinoise avec +12% de nuitées. Quant à l'idée que des touristes du sud viendraient chercher de la fraîcheur en Normandie, cela reste encore de l'ordre de la légende urbaine. "Ça ne se vérifie pas dans les chiffres. Mais la clientèle est de plus en plus mobile et peut changer ses plans en fonction de la météo." 

En chiffres

La fréquentation touristique est légèrement en hausse en Seine-Maritime sur la saison estivale.

Une fréquentation stable

Selon les premiers chiffres de Seine-Maritime attractivité entre le 1er juillet et le 25 août, la fréquentation de la saison estivale en 2025 est stable avec une hausse négligeable par rapport à 2024. 5,3 millions de nuitées ont été comptabilisées en Seine-Maritime et 7,9 millions d'excursions, c'est-à-dire des visites à la journée.

La clientèle étrangère

50% des nuitées enregistrées en Seine-Maritime pendant la saison estivale concernent des étrangers. La majorité est originaire d'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Phénomène notable cette année, la clientèle étasunienne est en hausse de 5% et celle de Chine de 12%. Ces pays avaient boudé la destination après la crise sanitaire du Covid.

La clientèle française

Les touristes français, quant à eux, viennent majoritairement d'Ile-de-France, des Hauts-de-France, puis du reste de la Normandie. 36% des nuitées françaises comptabilisées concernent une clientèle d'Ile de France.

